0553 313 94 23

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 235'i yükseldi, 103'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6630 liradan, avro 6,3130 liradan işlem görüyor

26 Temmuz 2019 Cuma 13:15
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,31 artışla 102.358,73 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 313,73 puan değer kazandı. Dün 102.044,99 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 227,12 puan ve yüzde 0,22 artışla 102.272,12 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.546,18 puanı, en yüksek 102.450,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 2,81, hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 235'i yükseldi, 103'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Aselsan, Akbank ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.418,90 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 16,40, bileşik getirisi yüzde 17,07 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1141, sterlin/dolar paritesi 1,2444, dolar/yen paritesi 108,63 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6630 liradan, avro 6,3130 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu, 1.418,90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,67 dolardan işlem görüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:15
  1. Piyasalarda gün ortası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
    1. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    2. Serbest piyasada altın fiyatları
    3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    4. Günün ilk yarısında şehir..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür..
    6. Başkan Genç’ten, süpürgeli sokak..
    7. Borsada günün ilk yarısı (2)
    8. İdlib’e hava saldırılarında ağır..
    9. Borsada günün ilk yarısı (1)
    10. Hüseyin Başcı, Yıldızlar Dünya..
    11. SoftBank Group'tan yapay zekaya yeni fon
    12. Aleksandr Novak: Ticaret hacmimizi..
    13. İncir ağacından düşen yaşlı adam ağır..
    14. Çukurca’da çatışma: 1 şehit, 1 yaralı
    15. Tayin isteyen sözleşmeli..
    16. Hong Kong’da protestolar havaalanına..
    17. Adana’da yağlık ayçiçeği hasadı başladı
    18. "İsrail ile yapılan anlaşmaların..
    19. İstanbul merkezli lüks otomobil..
    20. Başkan Aras, basın mensupları ile bir..
    21. Başkan Tarhan, Ankara’dan iyi..
    22. Yılın ilk 7 ayında yurt dışına kaçmaya..
    23. Düzce’de afetzedelere yardım ödemeleri..
    24. Naim Süleymanoğlu’na benzerliğiyle..
    25. Ordulu fındık üreticileri: “Açıklanan..
    26. Ankara merkezli "3 köşe" operasyonu
    27. Abdullah Durak: “Şimdi 3 büyüklerden..
    28. ABD: "İran balistik füze denemesi..
    29. CHP'nin kanalında büyük deprem! Deniz..
    30. Artvin'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1..
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!