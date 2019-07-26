Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,31 artışla 102.358,73 puandan tamamladı.



Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 313,73 puan değer kazandı. Dün 102.044,99 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 227,12 puan ve yüzde 0,22 artışla 102.272,12 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.546,18 puanı, en yüksek 102.450,76 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 2,81, hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 235'i yükseldi, 103'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Aselsan, Akbank ve Halkbank oldu.





- Altının onsu 1.418,90 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 16,40, bileşik getirisi yüzde 17,07 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1141, sterlin/dolar paritesi 1,2444, dolar/yen paritesi 108,63 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6630 liradan, avro 6,3130 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu, 1.418,90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,67 dolardan işlem görüyor.