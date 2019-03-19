0553 313 94 23

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 201'i yükseldi, 150'si değer kaybetti.

19 Mart 2019 Salı 13:25
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,10 azalışla 104.486,08 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 108,58 puan değer kaybetti. Dün 104.594,66 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 69,48 puan ve yüzde 0,07 artışla 104.664,14 puandan başladı. Endeks, en düşük 104.154,43 puanı, en yüksek 104.837,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,47 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,14, teknoloji endeksi yüzde 0,16 ve hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 201'i yükseldi, 150'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim, Garanti Bankası ve İş Bankası (C) oldu.


- Altının onsu 1.306,38 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,77, bileşik getirisi yüzde 18,56 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1352, sterlin/dolar paritesi 1,3266, dolar/yen paritesi 111,26 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4800 liradan, avro 6,2220 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.306,38 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,96 dolardan işlem görüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:25
  1. İstanbul
  2. Piyasalarda gün ortası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmamoğlu, “Biz büyük mitingimizi 1 Nisan’da yapacağız”
    1. İmamoğlu, “Biz büyük mitingimizi 1..
    2. Avrupa'nın göbeğinde bomba alarmı!
    3. AK Parti’nin Çankaya adayı Türkmen’den..
    4. TBMM Başkanı Şentop, Yeni Zelanda’daki..
    5. Altını tahtından etti! Rekor fiyata..
    6. Spordan hemen sonra duş almak zararlı..
    7. Hollanda’da soruşturma sürüyor
    8. Kaz etinin kümesten sofraya yolculuğu
    9. Belçika’nın başkenti Brüksel’de..
    10. Eş zamanlı "Huzur" uygulaması..
    11. Fen liselerinin satrançta yıllardır..
    12. Dündar’dan gönül yolculuğu
    13. AK Parti'nin Ereğli mitingi
    14. Sarıgöl Kızılçukur sağlık ocağına..
    15. Özel çocuklar zumba dansıyla coştu
    16. Kardeşi tarafından bıçaklandı!..
    17. Çetin: "Sporun hizmetinde olmaya devam..
    18. Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye..
    19. Polisin ölümüne neden olan sürücü..
    20. Esed rejiminin İdlib'e saldırıları..
    21. Ambarlar tarihi yansıtıyor
    22. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli..
    23. Eski Tunceli Belediye Başkan..
    24. Kardiyoloji Uzmanı Eser Acar ’Yılın..
    25. Ankara'da EGO otobüsü yandı!
    26. Samsun’da Akademik Odalar Birlikteliği..
    27. Samandağ Belediyesi bez çanta dağıttı
    28. Eskişehir'de FETÖ/PDY davalarında karar
    29. Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar..
    30. Şahin’den Fıstıkçılar Sitesi esnafına..
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı