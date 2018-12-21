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Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 azalarak 91.276,52 puana indi- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 123'ü yükseldi, 229'u değer kaybetti- İstanbul serbest piyasada dolar 5,3010 liradan, avro 6,0640 liradan satılıyor

21 Aralık 2018 Cuma 13:14
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 azalarak 91.276,52 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 577,56 puan değer kaybetti. Dün 91.854,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 76,54 puan ve yüzde 0,08 azalışla 91.777,54 puandan başladı. Endeks, en düşük 90.916,29 puanı, en yüksek 92.024,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,49 ve hizmetler endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,75 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 123'ü yükseldi, 229'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.256,95 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1426, sterlin/dolar paritesi 1,2659, dolar/yen paritesi 111,16 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3010 liradan, avro 6,0640 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.256,95 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,22 dolardan işlem görüyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 13:14
  1. Piyasalarda gün ortası

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