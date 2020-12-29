  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükseldi, 53'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,3850 liradan, avro 9,0470 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:23:40 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 artışla 1.444,49 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,20 puan değer kazandı.

Dün 1.439,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,13 puan ve yüzde 0,43 kazançla 1.445,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.436,21, en yüksek ise 1.448,49 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,08, hizmetler endeksi yüzde 0,47 ve sanayi endeksi yüzde 0,56 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükseldi, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri GÜBRETAŞ, Türk Hava Yolları, Kartonsan, Sasa Polyester, Garanti Bankası oldu.


- Altının onsu 1.880,50 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2260, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 103,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3850 liradan, avro 9,0470 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.880,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 artışla 51,6 dolardan işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar
Teknoloji

F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar

Koronavirüs salgını nedeniyle F-35 savaş uçağı üretiminin beklenenden yüzde 8 daha düşük olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada, ABD ve müttef..
Covid ile ilgili bomba iddia: Ya tesadüf ya da korkunç bir plan!
Sağlık

Covid ile ilgili bomba iddia: Ya tesadüf ya da korkunç bir plan!

Sosyal medyada paylaşılan yabancı bir profesörün alüminyum ve wifi ile ilgili anlattıkları kan dondurdu.
DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüsten şiddetli olabilecek salgına hazırlanmalıyız
Sağlık

DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüsten şiddetli olabilecek salgına hazırlanmalıyız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın gelecekte koronavirüs salgınından daha da büyük bir salgınla karşılaşabileceği konusunda uyarıda bulundu..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay