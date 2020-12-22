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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükseldi, 13'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,6340 liradan, avro 9,3240 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:20:50 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,29 artışla 1.402,23 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,80 puan değer kazandı.

Dün 1.384,43 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,14 puan ve yüzde 0,66 kazançla 1.393,57 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.391,69, en yüksek 1.405,31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,42, hizmetler endeksi yüzde 0,51, sanayi endeksi yüzde 2,08 ve teknoloji endeksi yüzde 1,52 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükseldi, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Odaş Elektrik, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Otokar oldu.


- Altının onsu 1.873,90 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2220, sterlin/dolar paritesi 1,3396 ve dolar/yen paritesi 103,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6340 liradan, avro 9,3240 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.873,90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 azalışla 50,5 dolardan işlem görüyor.

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