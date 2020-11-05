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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 92'si yükseldi, 8'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 84560 liradan, avro 9,9730 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:25:45 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 değer kazanarak 1.180,63 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,98 puan değer kazandı.

Dün 1.167,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 5,12 puan ve yüzde 0,44 artarak 1.172,77 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.169,50, en yüksek 1.180,95 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,29, sanayi endeksi yüzde 1,26, hizmetler endeksi yüzde 1,07 ve teknoloji endeksi yüzde 1,65 kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 92'si yükseldi, 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Şişecam, Petkim, Ege Endüstri, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası oldu.


- Altının onsu 1.917,84 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1796, sterlin/dolar paritesi 1,3042 ve dolar/yen paritesi 104,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4560 liradan, avro 9,9730 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.917,84 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 41,3 dolardan işlem görüyor.

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