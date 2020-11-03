  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükseldi, 36'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 8,4860 liradan, avro 9,9240 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:18:34 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 değer kazanarak 1.139,69 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,11 puan değer kazandı.

Dün 1.133,59 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 5,02 puan ve yüzde 0,44 artarak 1.138,60 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.132,62, en yüksek 1.145,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,34, sanayi endeksi yüzde 0,32 ve hizmetler endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,50 azaldı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükseldi, 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Petkim, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Kardemir (D), Garanti Bankası oldu.


- Altının onsu 1.899,16 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,66, bileşik getirisi yüzde 15,20 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1696, sterlin/dolar paritesi 1,2995 ve dolar/yen paritesi 104,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4860 liradan, avro 9,9240 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.899,16 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,7 artışla 40,5 dolardan işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'a bomba transfer! Dünyaca ünlü isim diziye katıldı
Medya

Kuruluş Osman'a bomba transfer! Dünyaca ünlü isim diziye katıldı

Diriliş Ertuğrul'un devamı olan reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'a flaş bir isim katıldı.
Flaş...Flaş...Teröristbaşı Gülen’den yeni şifreli mesajlar
Gündem

Flaş...Flaş...Teröristbaşı Gülen’den yeni şifreli mesajlar

Türkiye'nin önemli hukukçularından Avukat Serhat Pak, teröristbaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’da yeni yaptığı bir konuşmanın şifrelerini ..
Viyana saldırısında yeni gelişme! Saldırganın kimliği belli oldu
Dünya

Viyana saldırısında yeni gelişme! Saldırganın kimliği belli oldu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece düzenlenen terör saldırısına ilişkin Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, terör saldırısına il..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay