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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükseldi, 52'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,8890 liradan, avro 9,3020 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:16:32 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kaybederek 1.176,32 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,03 puan değer kaybetti.

Dün 1.178,35 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 2,56 puan ve yüzde 0,22 artarak 1.180,92 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.175,05, en yüksek 1.181,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,40, hizmetler endeksi yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükseldi, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Odaş Elektrik, Türkiye Sigorta, ASELSAN, Kerevitaş Gıda, Kardemir (D) oldu.


- Altının onsu 1.921,30 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3051 ve dolar/yen paritesi 105,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8890 liradan, avro 9,3020 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.921,30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 artışla 42,7 dolardan işlem görüyor.

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