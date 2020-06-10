Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 109.914,97 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 678,45 puan değer kazandı. Dün 109.236,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 363,25 puan ve yüzde 0,33 artarak 109.599,77 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 109.391,57 ve en yüksek 110,321,53 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,57, teknoloji endeksi yüzde 1,46, hizmetler endeksi yüzde 0,27 ve sanayi endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 300'ü yükseldi, 83'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN, Garanti Bankası,İhlas Gayrimenkul, Bizim Toptan Satış Mağazaları oldu.





- Altının onsu 1.717,93 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1351, sterlin/dolar paritesi 1,2734 ve dolar/yen paritesi 107,37 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7930 liradan, avro 7,7150 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,24 artışla 1.717,93 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1 azalışla 40,15 dolardan işlem görüyor.

