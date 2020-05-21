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Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 208'i yükseldi, 166'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 6,8130 liradan, avro 7,4710 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:26:04 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 artışla 102.935,72 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 771,25 puan değer kazandı. Dün 102.157,53 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 260,61 puan ve yüzde 0,28 artarak 102.418,14 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 102.224,11 ve en yüksek 103.179,87 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 0,20, hizmetler endeksi yüzde 1,65 ve teknoloji endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 208'i yükseldi, 166'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Güneş Sigorta, Garanti Bankası ve Oyak Çimento Fabrikaları oldu.


- Altının onsu 1.732,87 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0969, sterlin/dolar paritesi 1,2239 ve dolar/yen paritesi 107,75 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8130 liradan, avro 7,4710 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,85 değer kaybıyla 1.732,87 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,53 artışla 36,27 dolardan işlem görüyor.

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