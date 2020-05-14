Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 artışla 100.249,78 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,65 puan değer kazandı. Dün 100.159,13 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 300,65 puan ve yüzde 0,30 azalarak 99.858,48 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 99.563,61 ve en yüksek 100.381,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,62, sanayi endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 1,72 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 222'si yükseldi, 165'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Eczacıbaşı İlaç, Garanti Bankası, Sasa Polyester ve Kardemir (D) oldu.





- Altının onsu 1.717,89 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0798, sterlin/dolar paritesi 1,2208 ve dolar/yen paritesi 106,93 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9650 liradan, avro 7,5160 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.717,89 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 4,40 artışla 30,08 dolardan işlem görüyor.

