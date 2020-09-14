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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükseldi, 13'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,4920 liradan, avro 8,8830 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:17:28 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazanarak 1.108,20 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,49 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.102,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 3,19 puan ve yüzde 0,29 artışla 1.105,89 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.103,41 ve en yüksek 1.109,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,24, sanayi endeksi yüzde 1,04, hizmetler endeksi yüzde 0,32 ve teknoloji endeksi yüzde 0,69 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükseldi, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Petkim, Şişecam, İhlas Holding ve Fenerbahçe oldu.


- Altının onsu 1.942,30 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1856, sterlin/dolar paritesi 1,2846 ve dolar/yen paritesi 106,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4920 liradan, avro 8,8830 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.942,30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 39,86 dolardan işlem görüyor.

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