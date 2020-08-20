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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükseldi, 63'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,3250 liradan, avro 8,6690 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:21:00 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 azalışla 1.119,94 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,76 puan değer kaybetti. Dün 1.124,71 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,32 puan ve yüzde 0,03 artarak 1.125,03 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.113,93 ve en yüksek 1.125,03 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,55, teknoloji endeksi yüzde 0,81 ve hizmetler endeksi yüzde 0,40 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükseldi, 63'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Tüpraş, Turkcell, Kardemir (D) ve Şişecam oldu.


- Altının onsu 1.931,36 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1834, sterlin/dolar paritesi 1,3117 ve dolar/yen paritesi 105,95 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3250 liradan, avro 8,6690 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.931,36 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,74 düşüşle 45,30 dolardan işlem görüyor.

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