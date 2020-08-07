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Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 7'si yükseldi, 92'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,3330 liradan, avro 8,6630 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:13:36 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,37 azalışla 1.009,89 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,51 puan değer kaybetti. Dün 1.034,40 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,60 puan ve yüzde 0,45 azalarak 1.029,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 985,38 ve en yüksek 1.036,48 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,86, teknoloji endeksi yüzde 3,36, sanayi endeksi yüzde 2,67, hizmetler endeksi yüzde 2,83 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 7'si yükseldi, 92'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şişecam, Garanti Bankası, ASELSAN ve Akbank oldu.


- Altının onsu 2.058,43 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1817, sterlin/dolar paritesi 1,3092 ve dolar/yen paritesi 105,64 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3330 liradan, avro 8,6630 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 2.058,43 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,90 düşüşle 44,83 dolardan işlem görüyor.

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