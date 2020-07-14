  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si yükseldi, 41'i geriledi - İstanbul serbest piyasada dolar 6,8660 liradan, avro 7,7980 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:38:38 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,03 değer kaybederek 118.358,40 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,28 puan geriledi. Dün, 118.398,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 284,92 puan ve yüzde 0,24 azalışla 118.113,75 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 117.542,30, en yüksek 118.657,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,05 hizmetler endeksi yüzde 0,04 yükselirken,sanayi endeksi yüzde 0,01, teknoloji endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 41'i geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut GYO, Odaş Elektrik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Zorlu Enerji oldu.


- Altının onsu 1.798,55 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1359, sterlin/dolar paritesi 1,2513 ve dolar/yen paritesi 107,35 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8660 liradan, avro 7,7980 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.798,55 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,50 artışla 42,6 dolardan işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı