Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,03 değer kaybederek 118.358,40 puana geriledi.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,28 puan geriledi. Dün, 118.398,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 284,92 puan ve yüzde 0,24 azalışla 118.113,75 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 117.542,30, en yüksek 118.657,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,05 hizmetler endeksi yüzde 0,04 yükselirken,sanayi endeksi yüzde 0,01, teknoloji endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 41'i geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut GYO, Odaş Elektrik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Zorlu Enerji oldu.







- Altının onsu 1.798,55 dolar seviyesinde







Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1359, sterlin/dolar paritesi 1,2513 ve dolar/yen paritesi 107,35 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 6,8660 liradan, avro 7,7980 liradan satılıyor.



Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.798,55 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,50 artışla 42,6 dolardan işlem görüyor.