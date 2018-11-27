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Piyasalara güven geldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığını kasım ayına ilişkin sektörel güven endekslerine göre, hizmet ve perakende ticaret sektöründe güven endeksleri artış gösterdi.

27 Kasım 2018 Salı 09:45
Piyasalara güven geldi

Hizmet sektörü güven endeksi kasımda yüzde 5,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,3 artarken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,5 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylül ayında 75,7 iken, bu ay yüzde 5,4 artarak 79,8 değerine yükseldi. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,8, yüzde 8 ve yüzde 4 artarak 72, 74,4 ve 93,1 değerlerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi de artış kaydetti. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi kasım ayında yüzde 4,3 artarak 90,7 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 6,2 ve yüzde 14 artarak 67,6 ve 91,7 değerlerine ulaştı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 3,5 azalışla 112,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 58,7 iken, kasım ayında yüzde 3,5 azalarak 56,6 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 2,5 azalarak 45,4 ve 67,7 değerlerine geriledi.

Reel Kesim Güven Endeksi kasımda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, kasımda RKGE, bir önceki aya göre 5,2 puan artarak 87,6’dan 92,8 seviyesine çıktı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi kasımda (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5,7 puan artarak 91,1’den 96,8 puan seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, son 3 aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 09:45
  1. Hizmet sektörü
  2. Hizmet sektörü güven endeksi
  3. perakende ticaret sektörü güven endeksi
  4. Türkiye İstatistik Kurumu
  5. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  6. İktisadi Yönelim Anketi
  7. Reel Kesim Güven Endeksi

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