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Piyasalara Devlet Bahçeli bombası

Suriye’ye yönelik hava operasyonu ile hareketlenen para ve altın piyasaları, dün MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Erken seçim 26 Ağustos’ta yapılsın’ çağrısıyla bir kez daha hareketlendi. Dolar ve Euro yükselirken, güne 111,450 puandan başlayan Borsa 100 endeksi 108.274’e kadar geriledi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:25
Piyasalara Devlet Bahçeli bombası

Hafta sonu ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye yönelik hava operasyonuna odaklanan yatırım piyasaları, dün ‘erken seçim’ açıklamalarıyla çalkalandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 26 Ağustos tarihinde yapılması teklifi, piyasalara bomba gibi düştü. Dolar ve Euro artarken, Borsa İstanbul’da endeks yüzde 2’nin üzerinde kayıp yaşandı. Piyasalar, bugün yapılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Devlet Bahçeli ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından yapılacak açıklamalara odaklandı.

DÖVİZDE İBRE YUKARI

Güne düşüşle başlayarak 4.0740 seviyelerine kadar inen dolar, ‘erken seçim’in gündeme gelmesiyle yeniden hareketlendi. Dolar, 4.12 seviyesini aştı ve 4.1270’e kadar çıktı. İlk tepkinin ardından sınırlı olarak gevşeyen dolar günü  4.0970 TL’den kapattı. Gün içinde 5.0630’a kadar inen Euro ise açıklamanın ardından 5.1030’a kadar yükseldi. Kapanış saatine doğru gevşeyen Euro günü 5.0610 TL’den tamamladı.

BORSADA SATIŞ GELDİ

‘Erken seçim’ açıklamasıyla döviz piyasalarında yükseliş gözlenirken, Borsa İstanbul’da satış baskısı oluştu. Dün yükselişle açılan ve 111.620 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, Bahçeli’nin ‘erken seçim’ açıklamasının ardından düşüşe geçti.

BIST, yüzde 2’nin üzerinde kayıpla 108.274 puana kadar çekildi. Gün içinde yeniden toparlanan endeks günü  yüzde 1,80’lik kayıpla 108.695,64 puandan kapattı.

BELİRSİZLİK KALKMALI

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Devlet Bahçeli’nin seçimlerin 26 Ağustos 2018’de yapılması çağrısına ilişkin, “Yeni sistemi kurup Türkiye’nin gelecekle ilgili o uzun yolculuğa çıkması lazım. Ekonomik anlamda da son derece öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında olumlu bir adım” değerlendirmesinde bulundu. Zeybekci, bir an önce bu adımın atılması ve belirsizlik ortamının ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 09:25
  1. İstanbul
  2. Nihat Zeybekci
  3. Devlet Bahçeli
  4. Piyasalar

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