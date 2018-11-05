0553 313 94 23
impression

Piyasalar enflasyon rakamlarını bekliyor

Finans dünyasının gözü bu sabah hem Amerika'nın saat 08:00'da başlayan İran'a yaptırımları hem de TÜİK tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon rakamlarında.

05 Kasım 2018 Pazartesi 09:12
Piyasalar enflasyon rakamlarını bekliyor

TÜİK’in saat 10:00’da açıklayacağı enflasyon rakamları öncesi dolar güne 5.43 ile başladı. Euro 6.19 ile güne uyanırken çeyrek altın fiyatının alış fiyatı ise 344 TL…

Saat 08:00 itibari ile dolar ve altındaki durum şöyle: 

TÜFE AYLIK YÜZDE 6,30 ARTMIŞTI
Öte yandan TÜİK’in Eylül ayına ilişkin açıkladığı enflasyon rakamları ise şöyleydi:

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,75 artış gerçekleşmişti

Yİ-ÜFE AYLIK YÜZDE 10,88 ARMIŞTI
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 38,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,36 artış göstermişti.

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 09:12
  1. çeyrek ne kadar
  2. altında son durum
  3. enflasyon rakamları açıklandı
  4. Ekim ayı enflasyon rakamladı
  5. TÜİK enflasyon rakamlar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadeniz tarih yazdı! Bu rekoru...
    1. Karadeniz tarih yazdı! Bu rekoru...
    2. Oktar'ın finans sorumlusu her şeyi tek..
    3. Piyasalar enflasyon rakamlarını bekliyor
    4. 4'üncü kattan düşen kadın hayatını..
    5. Game of Thrones'un yapımcısından..
    6. Diyanet namaz vakitleri tüm iller için
    7. Dünya devi Ünder'in peşinde!
    8. AK Parti İstanbul adayı kim? AK Parti..
    9. Türkiye dünya ikincisi oldu!
    10. Adana'da operasyon! Gözaltılar var
    11. 'Gazze Yaşamayı Hak Ediyor' kampanyası..
    12. İsrail'in Tel Aviv kentinde araç..
    13. e devlet şifre değiştirme nasıl olur?
    14. Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    15. 2019 asgari ücret ne olur
    16. 'Para problem değil, kelepçemi çözün...'
    17. İran'a yaptırımı sonrası dolarda son..
    18. Samsun'da evde yemek hazırlamayan eş..
    19. ABD’nin İran’a yaptırım şartları neler?
    20. Amerika açıklamıştı! Bu sabah..
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'