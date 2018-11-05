Piyasalar enflasyon rakamlarını bekliyor
Finans dünyasının gözü bu sabah hem Amerika'nın saat 08:00'da başlayan İran'a yaptırımları hem de TÜİK tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon rakamlarında.05 Kasım 2018 Pazartesi 09:12
TÜİK’in saat 10:00’da açıklayacağı enflasyon rakamları öncesi dolar güne 5.43 ile başladı. Euro 6.19 ile güne uyanırken çeyrek altın fiyatının alış fiyatı ise 344 TL…
Saat 08:00 itibari ile dolar ve altındaki durum şöyle:
TÜFE AYLIK YÜZDE 6,30 ARTMIŞTI
Öte yandan TÜİK’in Eylül ayına ilişkin açıkladığı enflasyon rakamları ise şöyleydi:
TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,75 artış gerçekleşmişti
Yİ-ÜFE AYLIK YÜZDE 10,88 ARMIŞTI
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 38,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,36 artış göstermişti.
YORUM YAZ