Piyasalar, ECB için ekimi pas geçip aralık ayına odaklandı

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Piyasalar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın yapılacak toplantısında değişik beklemezken, aralık ayında alabileceği aksiyonlara odaklandı.

Ekonomistler, ECB'nin, ABD seçimleri ve Brexit ticaret anlaşması konusunda kararın verileceği önemli politik olaylardan çıkacak sonuçları bekleyeceği ve aralık ayında harekete geçeceği öngörüsünde bulundu.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı ülkelerde başlayan kısıtlamalarla büyük bir çift dipli resesyon riskinin ortaya çıktığını belirterek, Almanya'da bile ekim ayına ilişkin Ifo endekslerinde düşüşler gerçekleştiğini kaydetti.

Enflasyonun negatif seviyede olduğunu, çekirdek enflasyonun tüm zamanların en düşük seviyesinde bulunduğunu ve güçlü avronun yardımcı olmadığını aktaran Houte, ECB'nin büyük ihtimalle para politikasında tekrar genişlemeye gitmek zorunda kalacağını ancak bunun zamanı konusunda bir tereddüt olabileceğini söyledi.

ECB toplantısının ardından ABD seçimleri ve Brexit ticaret anlaşması konusunda kararın verileceği önemli politik olayların olacağını hatırlatan Houte, bu politik olayların büyüme üzerinde gerçekleşebilecek etkileri göz önünde bulundurulduğunda ECB'nin, harekete geçmeden önce aralık ayına kadar bekleyeceği öngörüsünde bulundu.

Houte, Banka'nın aralık ayında yeni tahminlerini açıklayacağını, bu tahminlerin de aralıkta bir aksiyon almayı haklı gösterebileceğini kaydetti.

ECB'nin ekim toplantısında güçlü bir karar almayacağını, sadece daha fazlasını yapabileceğine dair güçlü bir mesaj verebileceğini aktaran Houte, ECB'nin aralıkta Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) en az 400 milyar avroluk artış yapabileceğini söyledi.





- "Böyle çetrefilli bir durumda değerlendirme yapmak kolay değil"





Commerzbank Başekonomisti Dr. Jörg Kramer de ECB'nin bu toplantıda genişlemeye yönelik herhangi bir karar vermeyeceği, bunun yerine PEPP'de artırıma gitmeden önce en az aralık ayına kadar bekleyeceği öngörüsünde bulundu.

Kramer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin ikinci dalga endişelerinden dolayı aşağı yönlü riskler bulunduğuna dikkati çekerek, ABD seçimleri ve Brexit görüşmelerine ilişkin olası sonuçların hala netlik taşımadığını, böyle çetrefilli bir durumda değerlendirme yapmanın kolay olmadığını söyledi.

Kramer, ECB'nin, aralıkta veya yeni yıldan sonra PEPP'de artırıma gidebileceğini aktardı.

Enflasyonun muhtemelen yüzde 2 seviyesinin altında kalacağını kaydeden Kramer, bunun da ECB'nin PEPP'de yapacağı artışı haklı çıkaracağını vurguladı.





- "Faiz, varlık alım programı ve PEPP'de bir değişikliğe gitmesini beklemiyorum"





Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot ise ECB'den bu toplantıda faiz oranları, varlık alım programı ve PEPP'de bir değişikliğe gitmesini beklemediğini söyledi.

PEPP'nin en az 2021'in sonuna kadar devam edeceği öngörüsünde bulunan Groot, bunu desteklemek için 250 milyar avro tutarında bir artırım olabileceğini kaydetti. Groot, bu artırım için en olası zamanın aralık toplantısı olduğunu aktardı.





- "Ekonomik zemin daha fazla aksiyon gerektiriyor"





Berenberg Ekonomisti Florian Hense, ECB'nin bu toplantıda aralıkta yapılabilecek teşvikin önünü açabileceğini söyledi.

Hense, ekonomik zeminin daha fazla aksiyon gerektirdiğini ancak ECB'nin, bu haftaki toplantısında muhtemelen herhangi bir müdahalede bulunmayacağını aktardı.

Banka'nın bazı üyelerinin aksiyona ihtiyaç olmadığını düşündüğünü, bazı üyelerinin ise büyüme ve enflasyon tahminlerinin açıklanacağı aralık toplantısını beklemek isteyeceğini ifade eden Hense, bu tahminlerin, salgındaki ikinci dalga riskinin büyüme ve enflasyonu nasıl etkilediği konusunda daha net bir tablo çizeceğini kaydetti.