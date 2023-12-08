Piyasalar "dış tahminlere" oynuyor

Haftanın son işlem gününde en önemli konu başlığını TSİ 16.30’da açıklanacak olan ABD Kasım ayı istihdam verileri oluşturuyor. Ortalama piyasa beklentisi önceki ay 150 bin kişi artan tarım dışı istihdam rakamının 185 bin kişi artış göstereceği yönünde. İşsizlik oranının %3,9’da sabit kalması beklenirken saatlik kazançlarda ise yıllık artışın %4,1’den %4,0’a gerileyeceği tahmin ediliyor.

Ünlü Co değerlendirmesine göre, Ancak uç değerler dışarıda bırakıldığında bile tahmin aralığının (125 bin-240 bin) oldukça geniş seyretmesi verinin sürprize de açık olduğunu gösteriyor. Bu noktada saatlik kazançların seyrine de bağlı olmakla birlikte yeniden 200 binin üzerindeki seviyelere dönülmesinin faiz indirimlerinin beklendiği kadar erken bir tarihte gelmeyebileceğine yönelik algı oluşturarak piyasalara negatif yansıyabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir.

TL yönünden bakış

Son iki haftada oldukça sakin bir görünüm sergileyen USD/TL kuru haftanın son işlem gününe girerken de bu sakinliğini genel hatlarıyla sürdürüyor. Bu durum TL’nin gelişmekte olan ülke para birimleri ortalamasına kıyasla kısmen de olsa daha iyimser bir tablo sergilemesini sağlıyor. Bugün özelinde bakarsak ABD istihdam rakamlarının piyasa beklentisinden sapma göstermesi durumunda ABD tahvil faizleri ve dolarda hareketliliğin arttığını görebiliriz.

Borsadaki son tablo

8000 ve 7900 desteklerini kırarak son dönemde izlediği bant hareketinin dışına çıkan BIST-100 endeksi zayıflığını dün de sürdürerek 7750 puanın altını test etti. Buna karşın kapanışa doğru gelen güçlü alımlar endeksin günü 8000 puana yaklaşarak artı bölgede noktalamasını sağladı. Son 1,5 aylık süre zarfında yaşanan geri çekilmeler 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde karşılanıyordu. Haftanın son işlem gününde endeksin kapanışa doğru yakaladığı momentumu ne ölçüde ileri taşıyabileceğini özellikle de haftayı 8000 puanın üzerinde kapatıp kapatamayacağı takip edilecek.