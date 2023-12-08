  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Üst akıldan Meral Akşener’e kurt kapanı! İttifakta 'millet' gitti şantaj kaldı

Akaryakıt istasyonlarına 00.00'dan sonra gidenler gözlerine inanamadı! Tabela öyle bir değişti ki...

İsrailli esir gerçekleri gözler önüne serdi: Hamas'tan değil İsrail'in öldürmesinden korktuk

Pink Floyd'un solisti Roger Waters: "Biz konuşurken İsrail Gazze'de soykırım yapıyor"

ATM'den para çekenler dikkat! Kimse fark edemedi ama bankalar sessiz sedasız değiştirmiş,

Erdoğan'la Ergin Ataman arasındaki görüşmeyle ilgili o iddia ortalığı karıştırdı!

Akran şiddetinde bir yenisi daha! Kız çocuğunu tuvalette yere yatırıp böyle darp ettiler

İYİ Parti'de 'paralı' isyan

Dünya Altın Konseyi Türkiye'nin altın hamlesini duyurdu! Herkesi şaşırtan gelişme

Yunanistan Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanımız önünde saygıyla eğilmesi Yunanistan’ı karıştırdı
Ekonomi Piyasalar "dış tahminlere" oynuyor
Ekonomi

Piyasalar "dış tahminlere" oynuyor

Yeniakit Publisher
2023-12-08 11:59:58 - 2023-12-08 11:59:57
Piyasalar "dış tahminlere" oynuyor

Son iki haftada oldukça sakin bir görünüm sergileyen USD/TL kuru haftanın son işlem gününe girerken de bu sakinliğini genel hatlarıyla sürdürüyor.

Haftanın son işlem gününde en önemli konu başlığını TSİ 16.30’da açıklanacak olan ABD Kasım ayı istihdam verileri oluşturuyor. Ortalama piyasa beklentisi önceki ay 150 bin kişi artan tarım dışı istihdam rakamının 185 bin kişi artış göstereceği yönünde. İşsizlik oranının %3,9’da sabit kalması beklenirken saatlik kazançlarda ise yıllık artışın %4,1’den %4,0’a gerileyeceği tahmin ediliyor.

Ünlü Co değerlendirmesine göre, Ancak uç değerler dışarıda bırakıldığında bile tahmin aralığının (125 bin-240 bin) oldukça geniş seyretmesi verinin sürprize de açık olduğunu gösteriyor. Bu noktada saatlik kazançların seyrine de bağlı olmakla birlikte yeniden 200 binin üzerindeki seviyelere dönülmesinin faiz indirimlerinin beklendiği kadar erken bir tarihte gelmeyebileceğine yönelik algı oluşturarak piyasalara negatif yansıyabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir.

TL yönünden bakış

Son iki haftada oldukça sakin bir görünüm sergileyen USD/TL kuru haftanın son işlem gününe girerken de bu sakinliğini genel hatlarıyla sürdürüyor. Bu durum TL’nin gelişmekte olan ülke para birimleri ortalamasına kıyasla kısmen de olsa daha iyimser bir tablo sergilemesini sağlıyor. Bugün özelinde bakarsak ABD istihdam rakamlarının piyasa beklentisinden sapma göstermesi durumunda ABD tahvil faizleri ve dolarda hareketliliğin arttığını görebiliriz.

Borsadaki son tablo

8000 ve 7900 desteklerini kırarak son dönemde izlediği bant hareketinin dışına çıkan BIST-100 endeksi zayıflığını dün de sürdürerek 7750 puanın altını test etti. Buna karşın kapanışa doğru gelen güçlü alımlar endeksin günü 8000 puana yaklaşarak artı bölgede noktalamasını sağladı. Son 1,5 aylık süre zarfında yaşanan geri çekilmeler 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde karşılanıyordu. Haftanın son işlem gününde endeksin kapanışa doğru yakaladığı momentumu ne ölçüde ileri taşıyabileceğini özellikle de haftayı 8000 puanın üzerinde kapatıp kapatamayacağı takip edilecek.

Piyasaları kasıp kavuracak gelişme! O isim, doların 16 lira birden artacağı net tarihi verdi
Piyasaları kasıp kavuracak gelişme! O isim, doların 16 lira birden artacağı net tarihi verdi

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Piyasaları kasıp kavuracak gelişme! O isim, doların 16 lira birden artacağı net tarihi verdi

Bölge petrol kaynıyor! Bloomberg yazdı: Petrol fışkırıyor ama Rusya petrol yaptırımlarında milyar dolarlık bir delik açtı?
Bölge petrol kaynıyor! Bloomberg yazdı: Petrol fışkırıyor ama Rusya petrol yaptırımlarında milyar dolarlık bir delik açtı?

Dünya

Bölge petrol kaynıyor! Bloomberg yazdı: Petrol fışkırıyor ama Rusya petrol yaptırımlarında milyar dolarlık bir delik açtı?

Türkiye ekonomisi için 2024 yılını işaret ettiler: Çok hareketli olacak 100 milyar dolarlık yatırım çekebilir
Türkiye ekonomisi için 2024 yılını işaret ettiler: Çok hareketli olacak 100 milyar dolarlık yatırım çekebilir

Ekonomi

Türkiye ekonomisi için 2024 yılını işaret ettiler: Çok hareketli olacak 100 milyar dolarlık yatırım çekebilir

Dolar, borsa, altın… İşte Kasım ayının en çok kazandıranı
Dolar, borsa, altın… İşte Kasım ayının en çok kazandıranı

Ekonomi

Dolar, borsa, altın… İşte Kasım ayının en çok kazandıranı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23