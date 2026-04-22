Sıcak saatler yaşanıyor! İran kararını ABD iletti Dünyaya duyurdular: İsrail'i vurduk İran'dan komşularına son uyarı! Petrole artık veda edin CHP'li Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada flaş gelişme Canlı yayında Meloni'ye hakaret edildi! İtalya'dan Rusya'ya diplomatik tepki Kahramanmaraş saldırganının annesi tutuklandı Körfez'de Siyonist-Haçlı ablukasına sert tepki! Erakçi, Trump'ın uykularını kaçırdı Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması! "Ceset yoksa cinayet yoktur diye bir şey yok, 2 delil var" Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Tuncay Sonel tutuklandı Konya'da son dakika şoku
Piyasalar dalgalı: Petrol düştü, gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi
Piyasalar dalgalı: Petrol düştü, gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi

Piyasalar dalgalı: Petrol düştü, gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi

Küresel piyasalarda İran ve ABD arasındaki diplomatik hareketlilik ve ateşkes süreciyle birlikte petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, vatandaşta "indirim" beklentisi oluşturdu. Ancak döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri, bu düşüşün pompalara yansımasını şimdilik frenliyor.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte motorin ve benzin gruplarında indirim ihtimali masada olsa da henüz resmi bir duyuru yapılmış değil.

İndirim beklentisi sürüyor, resmi karar yok

Özellikle 16 Nisan tarihinde motorine yapılan 4.04 TL'lik indirimin ardından fiyatlar mevcut seviyesini koruyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olması durumunda yeni bir revizyonun gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları (22 Nisan 2026)

Petrol piyasasındaki dalgalanmaların ardından büyükşehirlerdeki son durum şöyle:

Şehir / Bölge

Benzin (Litre)

Motorin (Litre)

LPG (Litre)

İstanbul (Avrupa)

62.70 TL

71.59 TL

34.99 TL

İstanbul (Anadolu)

62.56 TL

71.45 TL

34.39 TL

Ankara

63.67 TL

72.71 TL

34.87 TL

İzmir

63.94 TL

72.99 TL

34.79 TL

Fiyatlar neden düşmüyor?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde üç temel faktör rol oynuyor:

  1. Brent Petrol Fiyatı: Küresel arz-talep dengesine göre belirleniyor.
  2. Döviz Kuru: Akaryakıt ithal edildiği için dolar kurundaki her artış maliyeti yükseltiyor.
  3. ÖTV ve KDV: Akaryakıt üzerinden alınan maktu vergiler, maliyet düşse bile fiyatın belirli bir seviyenin altına inmesini engelliyor.

Piyasa analistleri, petrol fiyatlarının 100 dolar seviyelerinde seyrettiği bu dönemde, özellikle döviz kurundaki oynaklığın indirimlerin önündeki en büyük engel olduğunu vurguluyor.

cemil emir

Dün 94 USD bu gün 99USD nasıl düştü anlamadım?
