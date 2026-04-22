Piyasalar dalgalı: Petrol düştü, gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte motorin ve benzin gruplarında indirim ihtimali masada olsa da henüz resmi bir duyuru yapılmış değil.

İndirim beklentisi sürüyor, resmi karar yok

Özellikle 16 Nisan tarihinde motorine yapılan 4.04 TL'lik indirimin ardından fiyatlar mevcut seviyesini koruyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olması durumunda yeni bir revizyonun gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları (22 Nisan 2026)

Petrol piyasasındaki dalgalanmaların ardından büyükşehirlerdeki son durum şöyle:

Şehir / Bölge Benzin (Litre) Motorin (Litre) LPG (Litre) İstanbul (Avrupa) 62.70 TL 71.59 TL 34.99 TL İstanbul (Anadolu) 62.56 TL 71.45 TL 34.39 TL Ankara 63.67 TL 72.71 TL 34.87 TL İzmir 63.94 TL 72.99 TL 34.79 TL

Fiyatlar neden düşmüyor?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde üç temel faktör rol oynuyor:

Brent Petrol Fiyatı: Küresel arz-talep dengesine göre belirleniyor. Döviz Kuru: Akaryakıt ithal edildiği için dolar kurundaki her artış maliyeti yükseltiyor. ÖTV ve KDV: Akaryakıt üzerinden alınan maktu vergiler, maliyet düşse bile fiyatın belirli bir seviyenin altına inmesini engelliyor.

Piyasa analistleri, petrol fiyatlarının 100 dolar seviyelerinde seyrettiği bu dönemde, özellikle döviz kurundaki oynaklığın indirimlerin önündeki en büyük engel olduğunu vurguluyor.