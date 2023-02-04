Piyasadaki zamlara karşı Irak'tan flaş karar! Ucuz satılacak

Irak'ta yerel para biriminin ABD doları karşısında değer kaybetmesiyle piyasada oluşan fiyat artışlarına karşı hükümetin aldığı kararla halka ucuz yumurta, tavuk eti, süt ve un satışı yakında Kerkük'te de uygulanacak.

Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temel gıda maddesi yumurta, süt, un ve tavuk etinin Kerkük'te piyasa fiyatının altında satışa sunulacağını söyledi.

Irak dinarının ABD doları karşısında değer kaybetmesiyle piyasada oluşan pahalılığa karşı hükümetin iyi bir karar aldığına dikkati çeken Ani, Bağdat'tan Kerkük'e en yakın zamanda tırlarla gelecek temel gıda maddelerin ucuz fiyatlarla halka satılacağını duyurdu.

İlk aşamada 5 tır gıda maddesinin Kerkük'e geleceği bilgisini veren Ani, daha sonra bu miktarın artacağını dile getirdi.

Ani, Irak dinarının döviz karşısında değer kazanmasına ya da istikrarlı bir kura gelinceye kadar bu tür yardımların devam edeceğini aktardı.

Irak'ın yerel para birimi dinar, ABD doları karşısında gittikçe değer kaybediyor. Bu durum piyasada bir bölümü ithalata dayalı gıda ürünlerinin fiyatında artışa sebep oluyor.

Irak Merkez Bankası, 1 ABD dolarını 1470 dinar olarak belirlese de kur son günlerde 1650 dinara kadar yükseldi. Dün dolar yerel para birimi karşısında biraz düşüşe geçse de kurda hala dalgalanma ve istikrarsızlık sürüyor.