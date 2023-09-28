Piyasadaki yoğunluk verilere de yansıyacak

Türk lirası, hafif yukarı yönlü eğilimini sürdüren USD/TL kurunun 27,30’un üzerini test etmeye başladığını görüyoruz. Haftanın son iki işlem gününe girerken piyasalarda gündem yoğunluğu belirgin şekilde artıyor. Bu kapsamda TCMB geçen hafta gerçekleştirdiği ve politika faizini 500 baz puan artışla %30’a yükselttiği Eylül ayı PPK toplantısının özetlerini yayımlayacak. Makroekonomik veri tarafında ise TÜİK Eylül ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

Miktarsal sıkılaştırma adımı

Ünlü CO Analizine göre; Türk lirası, hafif yukarı yönlü eğilimini sürdüren USD/TL kurunun 27,30’un üzerini test etmeye başladığı görülüyor. TL açısından günün en önemli konu başlığını ise TCMB’nin geçen hafta gerçekleştirdiği ve politika faizini 500 baz puan artışla %30’a yükselttiği Eylül ayı PPK toplantısının özetleri oluşturuyor. Toplantı sonrasında yayımlanan metinde faiz artırımlarının devam edebileceğine yönelik sinyaller verilirken parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımlarının süreceği ifade edilmişti. Dolayısıyla bu değerlendirme kapsamında özetlerde daha fazla detay verilip verilmeyeceğini takip edilecek.

Daha kuvvetli eğilim mi?

Borsa İstanbul'da durum şöyle: Haftaya oldukça güçlü bir zeminde başlayan BIST-100 endeksinin 8400 direncine yaklaşınca ivme kaybettiği görüldü. Özellikle yurt dışındaki kırılganlık daha fazla momentum kazanılmasını güçleştiren bir unsur olarak çalışıyor. Çok başarılı olamasa da endeksin direnç bölgesinden daha fazla uzaklaşmamaya gayret ettiği de görülüyor. Bu noktada kısa vadede 8400’ün önemini korumaya devam ettiğini söylenebilir. Daha kuvvetli bir eğilim oluşması için bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğine yönelik görüş mevcut. Bu noktanın altında kalınması ise giderek artan bir baskı oluşmasına yol açabilir.