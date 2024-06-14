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Gündem Piyasa değeri 500 milyon lira… Polisten o bölgeye operasyon...
Gündem

Piyasa değeri 500 milyon lira… Polisten o bölgeye operasyon...

Yeniakit Publisher
2024-06-14 11:21:00 -
Piyasa değeri 500 milyon lira… Polisten o bölgeye operasyon...

İstanbul’da düzenlenen “Kaçak Oto Yedek Parçası” operasyonunda; piyasa değeri 500 milyon lira olan 204 bin 763 kaçak araç yağ filtresi, yakıt filtresi, klima filtresi ve mazot filtresi ele geçirildi.

Operasyonu İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Bağcılar ve Bahçelievler İlçeleri'nde iş yeri, depo ve araçlara baskın yapıldı.

İki kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; piyasa değeri 500 milyon lira olan 204 bin 763 kaçak araç yağ filtresi, yakıt filtresi, klima filtresi ve mazot filtresi ele geçirildi.

Kamyonlar dolu kaçak otomobil yedek parçası İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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