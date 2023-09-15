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Dünya Piyasa değeri 1 milyar dolardan fazla! Arap ülkesinde 13 ton uyuşturucu yakalandı
Dünya

Piyasa değeri 1 milyar dolardan fazla! Arap ülkesinde 13 ton uyuşturucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-15 08:30:00 -
Piyasa değeri 1 milyar dolardan fazla! Arap ülkesinde 13 ton uyuşturucu yakalandı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) polis, piyasa değeri 1 milyar dolardan fazla olan 13 ton captagon hap ele geçirdi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu.

Dubai’de polisin ihbar üzerine bir nakliye konteynerinde yaptığı aramada piyasa değeri 1 milyar dolardan fazla olan 13 ton captagon hap ele geçirildi.

Narkotikle Mücadele Dairesi Başkanı l Eid Muhammed Thani Hareb, uluslararası bir çetenin konteynerlerde saklanan uyuşturucuları BAE'ye göndermeyi ve ardından başka bir ülkeye nakletmeyi planladığını belirtti.

Operasyonda röntgen cihazı ve bir polis köpeği biriminin kullanıldığını aktaran Hareb, 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Öte yandan İtalya'da 2020 yılında fıçıların ve dişli çarkların arasına zulalanan 14 ton captagon hap ele geçirilmişti.
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