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Gündem Piyanist Fazıl Say'dan 'İsrail' paylaşımı
Gündem

Piyanist Fazıl Say'dan 'İsrail' paylaşımı

Kudüs ve Gazze'de İsrail zulmü sürerken, piyanist Fazıl Say sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 12:15:00 - 2021-05-15 12:23:08
Piyanist Fazıl Say'dan 'İsrail' paylaşımı

Filistin'de terör devleti İsrail'in zulmü devam ederken, Türkiye'den de tepki sesleri yükselmeye devam ediyor.

Piyanist Fazıl Say da, İsrail terörüne sessiz kalamayarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'yi bombaladığı ana dair bir fotoğraf paylaşan Fazıl Say "Gazze’deki yaşlı bir adamın elinde şunlar yazıyordu. Suyuma el koy, evimi yık, işimi elimden al, toprağımı çal, babamı hapse at, annemi öldür, ülkemi bombala, hepimizi aç bırak, hepimizi aşağıla, ama yine de ben suçlu olayım, neden mi: Çünkü bir roketle karşılık verdim." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

emincihan

Evet hem de soba borusu kadar basit ve kimseyi öldürmeyen sapan taş kadar ilkel bir roketle. Bu yüzden israil karıncaya tüfekle ateş ederek nefsi müdafa! yapmaya hak kazandı.
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Celil Evciman

Vicdanlı oluşun ve dik duruşun için allah senden razı olsun.
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