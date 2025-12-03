  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Topçu’dan İsrail’e sert uyarı! Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü için kararlı duruşunu gösterdi!

Güney Kıbrıs’ta akıl almaz hırsızlık! Ölen adamın kalbini çaldılar

Türkiye Karadeniz’de inisiyatifi eline alıyor! Saldırılar sonrası güvenlikte kritik sorumluluk üstlenecek

Yeniden Refah Partisi'nin MYK üyeleri belli oldu

Putin’den flaş açıklama! Karadeniz’de tankerlere yapılan saldırılara misliyle karşılık verilecek

Rusya, ölen askerlere tazminat ödemelerini kesti: Para yerine kıyma makinesi verdiler!

Bulgaristan’da tarihi protesto: Hükümet bütçe tasarısını geri çekti

Türkiye Artık Sahada da Masada da Oyun Kurucu... Bölge Dizayn Ediliyor: Hedef Türkiye mi?

39 bin ton akaryakıtla Rusya’ya gidiyordu Türk tankeri Afrika açıklarında battı

Almanya'da 20 yıllık makina devi iflas etti! Zarar gören dev şirket: 270 kişi işten çıkarıldı
Gündem Pitbull saldırısına uğrayan çocukların babasından önemli çağrı!
Gündem

Pitbull saldırısına uğrayan çocukların babasından önemli çağrı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Pitbull saldırısına uğrayan çocukların babasından önemli çağrı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde çocukları pitbull saldırısına uğrayan baba Adem Öztürk, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde çocukları pitbull saldırısına uğrayan baba Adem Öztürk, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

İlçedeki bir apartmanda ikamet eden Öztürk ailesinin çocukları 1,5 yaşındaki Efe ve 5 yaşındaki Doğa, karşı komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısında yaralanmış, köpeğin sahibi F.T.Ö. "birden fazla kişiyi bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

Olayla ilgili konuşan baba Adem Öztürk, yaralanan kızının kısa süreli tedavinin ardından eve döndüğünü ancak psikolojik açıdan şokta olduğunu söyledi.

Saldırıda ağır yaralanan oğlu Efe'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü ifade eden Öztürk, "Az önce görüntülü konuştum, iyi maşallah, bizi özlemiş. Yaraları kapanmaya başlamış, enfeksiyon tedavisi görüyor, antibiyotik kullanıyor. Annesi olay gününden bu yana hastanede. Çocuk çok küçük olduğu için, emzirdiği için başka kimse bakamıyor. Eşimin de psikolojisi çok kötü." dedi.

Yaşanan olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini anımsatan Öztürk, "Bundan sonraki süreçte serbest bırakılmasını istemiyoruz. Bu yüzden bize yardım etmelerini, bu kadının en ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Konuya çok sayıda bakanın ve yetkilinin de dahil olmasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, süreci avukatlarıyla takip edeceklerini kaydetti.

 

Apartmanda ve mahallede daha önce de şikayetlerin olduğunu anlatan Öztürk, güvenlik endişelerinin devam ettiğini söyledi. Öztürk, şunları ifade etti:

"İlla bir çocuğun ya da bir insanın yaralanması, ölmesi mi gerekiyor köpeği almak için? Peki, böyleyse niye almadınız? İlla benim çocuğumun suratının parçalanması mı gerekiyordu? Bunun gibi birçok apartmanda besleyenler var. Köpek besleyebilirler ama apartmanda insanlar içinde olmaz. Ben de köpek seven bir insanım. Ama kesinlikle hiçbir köpeği evime alıp da bu şekilde köpeğe de insanlara da karşı komşuma da eziyet edemem."

Yetkililere bundan sonra kimsenin zarar görmemesi için çağrıda bulunan Öztürk, "İnşallah birkaç güne Efe'mize kavuşacağız. Yüzünde iz kalacak belki ama zamanla iyi olacak. Bu kadın dışarı çıkarsa, biz bir daha rahat uyuyamayız. İlk defa dün gece, onun içeri alınmasıyla eşim de ben de rahat uyuyabildik." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Köpekperest Berna Laçin sonunda motoru yaktı: ‘Bu yaşıma geldim böyle analiz görmedim’
Köpekperest Berna Laçin sonunda motoru yaktı: ‘Bu yaşıma geldim böyle analiz görmedim’

Aktüel

Köpekperest Berna Laçin sonunda motoru yaktı: ‘Bu yaşıma geldim böyle analiz görmedim’

Trabzon açıklarında sular neden karıştı! Köpek balığı hareketliliği dikkat çekiyor!
Trabzon açıklarında sular neden karıştı! Köpek balığı hareketliliği dikkat çekiyor!

Yerel

Trabzon açıklarında sular neden karıştı! Köpek balığı hareketliliği dikkat çekiyor!

CHP'nin sokak köpekleri itirazı: AYM'den son dakika kararı!
CHP'nin sokak köpekleri itirazı: AYM'den son dakika kararı!

Gündem

CHP'nin sokak köpekleri itirazı: AYM'den son dakika kararı!

Yerlikaya açıkladı: Köpek saldırısında flaş gelişme!
Yerlikaya açıkladı: Köpek saldırısında flaş gelişme!

Gündem

Yerlikaya açıkladı: Köpek saldırısında flaş gelişme!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'da 20 yıllık makina devi iflas etti! Zarar gören dev şirket: 270 kişi işten çıkarıldı
Dünya

Almanya'da 20 yıllık makina devi iflas etti! Zarar gören dev şirket: 270 kişi işten çıkarıldı

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken Almanya'da makine devi iflas etmek zorunda kaldı. Zarar gören dev Alman şirket zarar etti. Alman d..
Tekin skandal 'G.T' paylaşımını unutmadı: Evladım Berkay, sana abilik tavsiyesi... Gezgin: Abi tavsiyesi alacağım son kişisin!
Gündem

Tekin skandal 'G.T' paylaşımını unutmadı: Evladım Berkay, sana abilik tavsiyesi... Gezgin: Abi tavsiyesi alacağım son kişisin!

Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl yönetiminin yerine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ile önce il başkanlığından, a..
Emir’in malvarlığı bu kez Gökçek’in diline düştü! Ankara’da "Emirlik" kurmuş
Gündem

Emir’in malvarlığı bu kez Gökçek’in diline düştü! Ankara’da “Emirlik” kurmuş

Akit’in 19 Kasım’da “CHP’li Murat Emir’in serveti dudak uçuklatıyor” başlığıyla gündeme getirdiği ve aslen Malatya Hekimhan doğumlu olan CHP..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23