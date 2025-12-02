Tekin skandal 'G:T' paylaşımını unutmadı: Evladım Berkay, sana abilik tavsiyesi... Gezgin: Abi tavsiyesi alacağım son kişisin!

CHP’de Gürsel Tekin ile Berkay Gezgin arasındaki tartışma büyüyerek sürüyor. Gürsel Tekin’in kayyım olarak atandığı il başkanlığına girişi sırasında göstericiler arasında yer alan ve polis tarafından il binasından yaka paça dışarı atılan Berkay Gezgin, Gürsel Tekin’in CHP’den ihraç edilmesiyle “Güle Güle G:T” paylaşımı yapmıştı. CHP’nin "Her şey çok güzel olacak" sloganının da mimarı olan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in üzerini çizdiği 12 kişi arasında yer alarak PM üyeliğine aday gösterilmedi.

Bunun üzerine Gürsel Tekin, Gezgin'in, PM'de yer almamasına ilişkin bir paylaşım yaptı.

SEVGİLİ EVLADIM BERKAY

Tekin, kendisi için "Güle güle G.T" diye paylaşım yapan Berkay Gezgin hakkında X hesabından şöyle şu ifadeleri kullandı: "Sevgili evladım Berkay, siyasette yolunu kişiler değil, ilkeler belirler. Öfkeyle değil, akılla adım at. Acele etme; sabırla, doğruyla yürüyen yorulmaz, yıpranmaz, büyür. Kalbini ve ilkelerini kaybetme, her zaman hatırla."

ABİLİK TAVSİYESİ ALACAĞIM SON KİŞİSİN

Tekin, paylaşımının sonuna "abilik tavsiyesi" etiketini eklerken Berkay Gezgin'den yine sert ve nezaket sınırlarını zorlayan cevap geldi. Gezgin "5000 polisle il binasına zorla girmeye kalkan, partinin gençlik kollarına küfreden, milletvekillerinin yüzüne gaz sıktıran, twitlerini yoruma açamayacak kadar korkak olan hükümet maşası birisi, bu hayatta abilik tavsiyesi alacağım son kişidir" ifadelerini kullandı.