Pitbull saldırısı, 11 aylık bebek ile babasını canından ediyordu! Hastaneye kaldırıldılar

Antalya’da pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayan bebek ile babası yaralandı.

Olay, 7 Ekim Perşembe günü Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşandı.

Cadde üzerinde market işleten Hasan Kaçar’ın (33) eşi Sevim Kaçar (26), 11 aylık bebeği Sadrettin ile birlikte markete gelen müşteriye bakmak isterken iddiaya göre, markete gelen M.T.O., pitbull cinsi köpeğiyle markete girdi.

Markete giren köpek bir anda bebeğe saldırdı. Sesleri duyup gelen baba Hasan Kaçar da köpeğin saldırısına uğradı.

Olay sonrası köpek ve sahibi olay yerinden ayrılırken, baba Kaçar kolundan ve bacağından, bebeği de yüzü ile kulağından yaralandı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi gören baba ve bebeğe, çok sayıda dikiş atıldı.

Aile, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

“15-20 metre sürükledi”

Olayı anlatan baba Hasan Kaçar, “Eşim bebekle beraber müşteriye bakmaya girdi. Köpek sesleri gelince ön tarafa geldim. Pitbull cinsi bir köpek, sahibiyle birlikte geliyordu ve ağzında koruması yoktu. Önce başka bir köpekle kavga ettiler. Adam daha sonra köpeğiyle bizim girişe geldi. Tasmasını bırakınca bebeğimize saldırdı. Yüzünü komple parçaladı, arkasından yetişmeye çalıştım yetişemedim. Benim de bacağıma ve koluma saldırdı. Kolumu bırakdı, 15-20 metre kadar sürükledi” dedi.

“Hayatı boyunca taşıyacağı iz kalacak"

Bebeğinin durumunun iyiye gittiğini ancak hala korktuğunu belirten Kaçar, “Maalesef hayatı boyunca bu izleri taşıyacak. En ufak seste ağlamaya başlıyor. Travma yaşıyor. Bu cins köpekleri nasıl besliyorlarsa, sahip çıkmaları da şart. Şahsın ceza almasını istiyorum” diye konuştu.

Kaçar, şikayet sonrası köpeğin sahibinin denetimli serbestlikle serbest bırakıldığını da sözlerine ekledi.

"Elmacık kemiği ve çene kemiği görünüyordu, kulağı sallanıyordu"

Anne Sevim Kaçar da, “Köpekle burun buruna geldik. Eşim bağırınca çocuğumu tutup kaldırdım. İlk başta bir şey görmedim ama sonra bakınca elmacık, çene kemiği görünüyordu, kulağı sallanıyordu. Eşimi de baya sürükledi” dedi.