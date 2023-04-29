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Gündem Pitbull cinsi köpeğe işkence etmişti! Gözaltına alındı
Gündem

Pitbull cinsi köpeğe işkence etmişti! Gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-04-29 23:04:00 -
Pitbull cinsi köpeğe işkence etmişti! Gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu’nda Pitbull cinsi köpeğe eziyet ettiği tespit edilen şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya platformlarında yer alan ‘Beyoğlu’nda Köpeğe Eziyet’ başlıklı video görüntüsü ile ilgili olarak çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, Beyoğlu Piripaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayı S.A. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Saat 13.00 sıralarında Hasköy Sahili’nde olduğu belirlenen şahıs, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan darp edilen Pitbull cinsi köpek ise muhafaza altına alındı. Darp edilen köpek Beyoğlu Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüpheli şahsın ise hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.


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