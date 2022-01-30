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Dünya Pistte duramayan uçak, bagaj arabalarına çarptı! İşte o anlar...
Dünya

Pistte duramayan uçak, bagaj arabalarına çarptı! İşte o anlar...

ABD'de meydana gelen kar fırtınasında bir kargo uçağı pistte duramayarak içinde bagajların bulunduğu arabalara çarptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 18:12:00 -
Pistte duramayan uçak, bagaj arabalarına çarptı! İşte o anlar...

ABD'de kar fırtınası sırasında pistte duramayan bir uçak, içinde bagajların bulunduğu arabalara çarparak kaza yaptı.

ABD’deki kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Şikago kentindeki O’Hare Uluslararası Havalimanı’nda China Airlines’a ait bir jumbo jet kargo uçağı pistte kayarak içinde bagajların bulunduğu arabalara çarptı.

Uçağın motoru ve bazı bölümleri hasar gördü

Cuma günü yerel saatle 05.10'da yaşanhan kazada uçağın bir motorunun ve bazı bölümlerinin hasar gördüğü öğrenildi. Kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

 

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