Pistte duramayan uçak, bagaj arabalarına çarptı! İşte o anlar...
ABD'de meydana gelen kar fırtınasında bir kargo uçağı pistte duramayarak içinde bagajların bulunduğu arabalara çarptı.
ABD'de kar fırtınası sırasında pistte duramayan bir uçak, içinde bagajların bulunduğu arabalara çarparak kaza yaptı.
ABD’deki kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Şikago kentindeki O’Hare Uluslararası Havalimanı’nda China Airlines’a ait bir jumbo jet kargo uçağı pistte kayarak içinde bagajların bulunduğu arabalara çarptı.
Uçağın motoru ve bazı bölümleri hasar gördü
Cuma günü yerel saatle 05.10'da yaşanhan kazada uçağın bir motorunun ve bazı bölümlerinin hasar gördüğü öğrenildi. Kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.