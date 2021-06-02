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Gündem Pislik yaparken yakalanan Atay anasını babasını unutup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sardı
Gündem

Pislik yaparken yakalanan Atay anasını babasını unutup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sardı

Evli bir kadınla gece kulübünde eğlenirken yakalanan ve sonrasında dayak yiyen TKP'li Barış Atay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs aşısı olmasına taktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 00:56:00 - 2021-06-02 00:59:53
Pislik yaparken yakalanan Atay anasını babasını unutup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sardı

Türkiye'nin yüzde 14'ü aşılanırken ayrım gözetilmeden yaşı gelenlere koronavirüs aşısı yapıldı. Koronavirüs aşısı yapılanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Tıpkı TKP'li Barış Atay'ın anne ve babasına aşı yapıldığı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da aşı yapıldı. Tüm bunları görmezden gelen Atay Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkenin henüz %14’ü aşı olabildi. Aşı yokluğundan iki doz arası 12 haftaya çıkarıldı. Beyefendiye bak sen…" diyerek akla mantığa aykırı açıklama yaptı.

Pislik yaparken yakalanıp dayak yedi

Gündüzleri işçi kardeşliği diye ortalığı ayağa kaldıran Atay, evli bir kadınla gece kulübünde yakalanınca meydan dayağı yemişti.

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