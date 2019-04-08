Pisliği yeniden seçim temizler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, geçersiz oy sayımının yüzde 70’inin bittiğini, AK Parti lehine 4 bin 334 oy kaydedildiğini belirterek, “Sonuç, bunun adı şaibedir ama şöyle de diyebiliriz: Organize bir usulsüzlük ve bir suistimal var. Bunlar, hata ötesi şeylerdir. Nereye elimizi atsak gerçekten elimizde kalıyor. Araştırdıkça çok vahim tablo ve verilere ulaşıyoruz” dedi. Sütlüce’de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kayıtlarına dayanarak sonuç değerlendirmesi yaptıklarında, seçimde maddi hataların ötesinde organize bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

İstanbul’da şaibenin kralı var

İtirazlarıyla ilgili bilgi veren Yavuz, şunları anlattı: “YSK’nın vereceği karar bağlayıcı. İlk günden itibaren ‘İstanbul seçimlerinde şaibe var’ demiştim. Bu şaibenin ortadan kaldırılması için itiraz hakkımızı kullanıyoruz. İlçe seçim kurullarına yaptığımız başvuruda, tüm oyların ve geçersiz oyların sayılmasını istedik. Beyoğlu’ndaki tüm oyların sayılması için YSK nezdinde girişimde bulunduk. Bugün ise kalan bütün 38 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye İl Seçim Kurulu üzerinden YSK’ya müracaat etmiş olacağız.” Yavuz, ilçe belediye seçimlerine ilişkin geçersiz oyların sayısı 274 bin 859 iken, bugün itibarıyla büyükşehir belediyesine ilişkin geçersiz oyların sayısının 315 bin 593 olduğunu ifade ederek, “İlçe ve büyükşehir arasındaki geçersiz oy farkı 40 bin 734. Bana normal gelmiyor. Bir gariplik olduğunu hissediyor insan diyebilmek için bu örneği verdim” diye konuştu.

Sadece geçersizlerden 4 bin oy

Geçersiz oy sayımının bütün ilçeleri kapsadığını hatırlatan Yavuz, şöyle devam etti: “Geçersiz oy sayımının yüzde 70’i bitti. Bunda AK Parti lehine kaydedilen oy sayısı 4 bin 334’tür. Sadece geçersiz oylardan 4 bininin AK Parti hanesine yazılması küçümsenecek bir rakam değil. Nasıl oluyor da İmamoğlu’ndan hiç oy gitmezken, AK Parti’den oldukça çok fazla oy başka noktalara gidiyor? Şu ana kadar 14 bin 456 oy başka taraflara kaydedilmiş. İtirazlarımız sonucunda bu maddi hatalar düzeltildi. Şu anda aradaki fark 16 bin 442’e indi. Amacımız kişilerin verdiği oylara sahip çıkmaktır.”

‘Pandoranın kutusu’ açıldı

Baştan beri “Saymayalım, açmayalım, karıştırmayalım, kurcalamayalım, dipsiz kuyuya dönüştürmeyeyim” şeklindeki çıkışların altında ne yattığını çok merak ettiğini belirten Yavuz, şunları kaydetti: “CHP’ye de yazılmış oylar var. 3 bin 485. Ama AK Parti lehine düzeltilmiş sayıya bakar mısınız? 14 bin 456. Fark ne kadar? 10 bin 971. Seçimi kazandığını iddia eden kişi ve kişiler de kabul ediyor. Çünkü, kaynak aynı, YSK’nın verilerini kullanıyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada aradaki fark 16 bin 442. Üç gün sonra bu farkın nerelere ineceğini göreceğiz. Toplam oyun sayılmasında sadece yüzde 4’lük bir bölümdeyiz."

Maltepe ve Büyükçekmece’de çok büyük usulsüzlüklerin olduğunu vurgulayan Yavuz sözlerini şöyle tamamladı:

Bu kadar şaibe ince mühendislik

“İstanbul seçimlerinin şaibeli olduğunu söylüyoruz. Büyükçekmece’de bir seçmen kaydı usulsüzlüğü yapıldı. Büyükçekmece Belediyesi’nde çalışan birisi, ilçe nüfus müdürlüğü nezdinde çalışmaya başlıyor. 2017’den sonra bir şeyler oluyor. 7 bin 287 usulsüz seçmen kaydı yapılmış. Bir taşla iki kuş vuruyor. Burayı sadece 4 bin 200 oyla kaybettik... Kamu görevlisi, listede olmayan, ilçe dışında olan, TSK’da görevli, belediye işçisi sandık görevlileri var. Bu kadar şey üst üste nasıl gelir? Bütün ilçelerde var. Sadece Maltepe ilçesinden 642 kişi. Bütün bunların adı şaibe olmaz da ne olur? Yine sandıkta oy kaydırmaları tespit ettik. Bu kadar ince bir işçiliği çıkartmak kolay mı? Gerçekten birileri bu işi çok özel planlamış diye düşünüyoruz. Birileri de şimdi bu işi kapatmaya çalışıyor işin özeti budur.”

39 ilçede oylar yeniden sayılsın, Büyükçekmece iptal edilsin

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul’daki 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesini, YSK’ya gönderilmek üzere İl Seçim Kurulu’na verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Beyoğlu için daha önce girişimde bulunduklarını söyledi. Yavuz, Büyükçekmece’de seçimin iptaliyle ilgili talepleri olduğunu da söyledi.