Pisliği ortaya çıkmıştı... Sarayda düğün yapan CHP'li Aykut Erdoğdu'dan 'ekonomik kriz' ajitasyonu!

"Millet aç" edebiyatı yapmasına rağmen geçtiğimiz haftalarda Boğaz'daki bir sarayda lüks bir nikah töreniyle metres hayatı yaşadığı CHP'li Avukat Tuba Torun ile evlenen CHP'li Aykut Erdoğdu'nun skandal ses kaydı gündem oldu.

Boşandığı eşi Özge Erdoğdu'nun yayınladığı videoda, "hak, hukuk, adalet, israf" edebiyatı yapan ve ekranlarda sözde "ahlak dersi" veren CHP'li Aykut Erdoğdu'nun, eşini aldatmadığına ikna etmek için "Tuba Torun'un 50 kişiyle birlikte olduğu"nu söylemesi şoke etti.

Yeni bir açıklamada bulundu

Gündem olan CHP'li Aykut Erdoğdu, CHP yandaşı İsmail Saymaz'a konuşarak yeni bir açıklamada bulundu.

"Ben insan içine nasıl çıkacağım"

Tuba Torun'un sağlık durumuyla ilgili soruya cevap veren CHP'li Aykut Erdoğdu, "Kötü yani. Sakinleştirici veriyoruz. ‘Ben insan içine nasıl çıkacağım’ diyor, ‘Bugüne kadar hep tek başıma kaldım, nasıl çıkacağım nasıl bakacağım insanların yüzüne’ diyor." dedi.

Sarayda düğün yapan Aykut Erdoğdu, "ekonomik kriz" ajitasyonu yaptı

Saymaz'ın "Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir karar aldınız mı?" sorusuna karşılık "ekonomik kriz" ajitasyonu yapan Erdoğdu, Boğaz'da lüks düğün yaptığını unutarak, "Yok bir karar almadım. Şöyle, bir ekonomik kriz ortamında, herkesin moralinin çok bozuk olduğu bir ortamda beklenmedik bir şey çıktı ortaya. Ne yapacağım bilmiyorum. Dikkat ediyorsanız, çok uzun zamandır konuşmuyorum, sürekli çalışıyorum, ekonomik krizden nasıl çıkılır diye ve şimdi tüm çalışmaların heba olmasını istemem. Bir kariyer beklentim yok, bir şeye aday değilim, bilmem ne değilim. Ama bu insanlar beni severdi, konuştuğumu dinlerdi.

Şimdi AKP’nin hesaplarından çok ağır saldırılar var. Bizimkiler konuşmayı yanlış anladığı için Tuba’yı torpille bir yere sokmuşuz gibi... O dönem CHP’nin yaptığı haksızlık, kayırma ya da benim yaptığım bir şey yok ki. Listede olsa haksız bir yere dışardan gelmiş olsa ben yapmış olsam tamam… Genel Başkan da biliyor. Çok üzgünüm sadece. Tamam, başıma bir sürü şey geldi ama eşim sonuçta. Düşünsene eşim hakkında bir kavga sırasında söylediğim şeyi..." dedi.

"Oğlum üzülmesin diye sert bir şey söylemiyordum"

İhanet ettiği eski eşinden daha önce de video yayınlama tehdidi aldığını söyleyen Erdoğdu, "Şöyle diyordu zaten, ‘Sizi pişman edeceğim’ falan. Oğlum üzülmesin diye sert bir şey söylemiyordum. Bir oğlum var benim çünkü ve çocuk da perişan oldu." ifadesinde bulundu.

İstifa sorusuna "Sağlıklı karar verecek durumda değilim" dedi

CHP'li Aykut Erdoğdu, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"İstifa benim için aday olmamam, zaten olmam. Buna yenilmiş olmayı da içim elvermiyor bir de uzaktan da olsa destek vermek istiyorum çünkü son üç ay kapandım çalıştım daha da çalışacağım. Tüm kalbimle söylüyorum ben devlette yetiştim. Yurtdışında okudum, halkla ilişkim vardır. Siyasette şu an çok ağır bir kriz yaşıyoruz. Benim de kolum kanadım kırıldı tabii ama dönüp bu ülkeye borcumu ödemek isterim. Hiçbir şeye aday değilim, hiçbir görev talebim yok. Genel Başkan veya parti yönetimi zor durumda bıraktığımı düşünürse hemen, o konuda çekincem yok ama şu an sağlıklı karar verecek durumda değilim çünkü Tuba’nın durumu da çok kötü."

Lüks düğün ekonomik krize mi neden oldu? "O kadar çok hazırlandım ki..."

Tuba Torun için hastaneye gidip geldiklerini söyleyen CHP'li Aykut Erdoğdu, Boğaz'daki lüks düğünü kaldıran ekonomisinin krize girdiğini iddia ederek "O kadar çok hazırlandım ki ekonomik krizden nasıl çıkarız diye. Son 5-6 ay belki. Bu emeklere çok yanıyorum, düştüğüm duruma çok yanıyorum." dedi.