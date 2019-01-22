Piskoposlar panik halinde: ''Beyaz Ev’den paramızı alamıyoruz''

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika sınırına inşa etmek istediği duvara Kongre'den 5 milyar dolarlık ek ödenek talebine Demokratlar'ın onay vermemesi nedeniyle federal hizmetler 22 Aralık'tan bu yana durduruldu, hükümet kısmen kapandı.

Kapatma dönemlerinde federal hükümetin çalışanları "temel hizmetler", "temel olmayan hizmetler" olarak ikiye ayırılıyor. 1995 yılında bu kategorilerin isimlendirilmesi, insanları incitici bulunduğu için "muaf" ve "muaf olmayan" olarak değiştirildi.

Kapatmadan muaf olmayan personele, kapatma dönemlerinde "izinli" olduklarını bildiren mektuplar gönderiliyor ve ücretleri bu süre içinde ödenmiyor. Bu kurumlardan sadece biri Vatikan'a bağlı Katolik kiliseleri.

Kiliseye bağlı misyonerler özellikle ABD'ye sığınan göçmenlerin çocuklarını Kilise bünyesine alan iki resmi kurumla çalışıyor. Bunlar DACA ve TPS grupları. Bu gruplar göçmen ailelerin çocuklarını 'Kiliseye ısındırmaya' çalışıyor ve her ay ABD hükümetinden büyük bir fon alıyor. Hükümetin kapanması ile birlikte bu finansman'da kesilmiş durumda.

''DAHA FAZLA UZATMAYIN''

Katolik Piskoposlar Konferansı başkanı Kardinal Daniel DiNardo ve Göç üzerine Bishops Konferansı komitesine başkanlık yapan Piskopos Joe Vasquez tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini kapatmaya son vermeye çağırıyoruz. Siyasi liderler, federal işçilere bağımlı olanlar ve kritik beslenme ve barınma programları tarafından desteklenenler de dahil olmak üzere birçok ailenin karşı karşıya kaldığı ekonomik mücadeleyi tanıyan iki partili bir çözüme ulaşılması için bir araya gelmeli. ” ifadelerini kullandı.

Açıklama, piskoposların göçmenlerin çocuklarına sunulan geçici hükümler tarafından teşvik edildiğini ve hükümeti bu durumu daha da uzatmamaya çağırdığını söyleyerek devam ediyor, ebeveynleri ile birlikte yasadışı yollardan gelen çocuklara kalıcı koruma sağlıyor. Piskoposlar, birçok çocuk ve genç göçmenin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Katolik mahallelerinin üyeleri olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: By John Waters





