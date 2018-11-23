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Pişiklere pudra dökmek zararlı!

Eğer pişik alanlarında sivilcemsi yapılar, küçük kabarcıklar görülüyorsa mikrobik enfeksiyonlar düşünülmeli ve hekime gidilmelidir.

23 Kasım 2018 Cuma 20:35
Pişiklere pudra dökmek zararlı!


Yeni doğan bebeğin cildi son derece hassastır. Kakası cildi üzerine, tahriş edici etki yapar. Buna fırsat vermemek için eskiler bebeklerin altına, atıkları emebilecek ve cildi mümkün olduğunca kuru tutacak yaprak, toprak ve daha sonraları bezler koymuşlardır. Günümüzde kağıt bazlı, tek kullanımlık bebek bezleri, bu konuda en yaygın kullanılan çözümdür.

İster kumaş, ister kağıt bezler kullanılsın, zaman zaman bebeklerin poposunda kendisini parlak kırmızı renk ile gösteren tahriş durumları ortaya çıkar. Bu tablo pişik olarak adlandırılır.

Bebeğin altı kuru tutulmalıdır. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yoktur. Talk pudrası, günümüzde çocuk sağlığı uzmanlarınca önerilmemektedir.

Yapılan bazı çalışmaların, kullanılan pudra zerreciklerinin havada asılı kaldığı ve solunum ile bebeğin akciğerlerine gittiği, nadir de olsa pnömoni (akciğerde enfeksiyon, zatürree) yaptığı gösterilmiştir. Yeterli sıklıkta altı değişen bebeğin, pudraya ihtiyacı yoktur.

Kullanılan pudra ve parfüm içeren bazı ürünlerde, aslında bebek cildi için pişiklere yol açacak kimyasal maddeler vardır. Bebeğin, kirli altını temizlemenin en etkin yolu sabunlu su ile yıkamak, su ile durulamak ve kurulamaktır.

Birçok aile kokulu sabun veya alkol içeren ürünler kullanırlar. Hayır bu yanlıştır. Bu, pişiklere sebep olabilir.

Pişik görüldüğünde, hemen sadece sabunlu su ile temizliğe dönülmelidir.

Bebeğin altının değişimi sırasında 10-15 dakika süre ile bez bağlanmadan, bebeğin altının açık olması ve hava ile teması da oldukça koruyucudur.

Bebeğin altı bağlanırken, mümkün olduğunca bel bölgesinde gevşek bağlanmalı ve havanın bez içinde dolaşması sağlanmalıdır.

Bebeğin altı bağlandıktan sonra naylon bir külot (muşamba) veya sızdırmayı engelleleyici katman koymamalısınız. Cildin hava almasını engellediği gibi nemin de içeride kalmasına sebep olarak pişik yapacaktır.

Pişik olan bölgeleri, idrar ve dışkıdan korumak için kalın tabakalar halinde, pişik için eczanelerde satılan kremlerden kullanınız.

Bu basit önlemler ile birkaç gün içinde geçmiyor ise doktorunuza başvurmalısınız.

Pişik ilerledikçe cilt, daha parlak kırmızı bir renk alır, kasıklar da kızarır, kırmızı alanlardan odaklanan yuvarlak kırmızı lekeler sağlam ciltte de görülür. Çok ağrılı hale gelir, kaşıntı olabilir. Özellikle pişik kremlerine rağmen 3-4 gün devam eden rahatsızlıklarda maya veya mantar enfeksiyonu düşünülür.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 20:35
  1. pişik
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