Pişi nasıl yapılır?

MALZEMELER:

½ su bardağı süt

1 su bardağı su

½ paket yaş maya

1 çorba kaşığı şeker

1 adet yumurta

1 çay kaşığı karbonat

4 çorba kaşığı yoğurt (sulu kısmından)

½ su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı kabartma tozu

3 çay kaşığı tuz

4,5 su bardağı un

YAPILIŞI:

Bir kaba biraz un alın.

Üzerine karbonat ve kabartma tozunu ekledikten sonra karıştırın.

Karışımın ortasını elinizle çukurlaştırın ve bu çukura bir adet yumurtayı kırın.

Üzerine sıvı yağ ve yoğurdu da ekledikten sonra karıştırmaya başlayın.

Ayrı bir kapta hafif ısıttığınız su ve sütü karıştırın, maya ve şekeri de ekleyip karıştırın.

Elde ettiğiniz bu karışımı hafif hafif unun bulunduğu kaba dökerek karıştırmaya başlayın.

Kenarlarda un kalmayacak şekilde yoğurduğunuz hamur elinize yapışmıyorsa hazır olmuş demektir.

Karıştırma kabınızın üzerine bir poşet ya da alüminyum folyo geçirerek kabarmasını bekleyin. Hamurunuz iki katı hacme ulaştığında şekillendirme ve pişirme işlemlerine geçebilirsiniz.

Şekillendirme için tercih size ait. İsterseniz küçük bezeler yapıp avcunuzda hafifçe bastırabilirsiniz.

Dilerseniz merdane ile yarım santimetre kalınlığında açtığınız hamuru farklı büyüklükteki iki yuvarlak cisimden faydalanarak simit şeklinde kesebilirsiniz.

Bunun dışında bıçak yardımıyla kare, üçgen ya da dilediğiniz kurabiye kalıbıyla farklı şekiller elde edebilirsiniz.

Hamurunuzu şekillendirdikten sonra pişirmeden 10 dakika kadar bir bezin üzerinde bekletin.

Hamurunuzu bekletirken yapışmaz bir tava ya da tencereye bolca sıvı yağ dökün ve iyice kızdırın.

Pişirme aşamasında tavanızın büyüklüğüne ve hamurunuzun şekline gore 4-5 tane hamuru yağa atın.

Oldukça kısa sürede pişecek olduğundan tavanın başından ayrılmayın ve delikli bir kevgir ile pişileri çevirerk iki tarafını da kızartın.

Pişirmede mümkün olduğunca hızlı olmalısınız ki, pişileriniz fazla kızarıp tatları kötüleşmesin.

Tavadan aldığınız pişileri tabanına havlu peçete serdiğiniz düz bir kaba alabilirsiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.