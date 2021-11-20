Pişi hamuru tarifi, nasıl yapılır? Kolay pişi hamuru tarifi

Pişi tarifi için malzemeler

4,5 su bardağı un

2 silme tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

2 tatlı kaşığı şeker

1 su bardağı ılık süt

1,5 su bardağı ılık su

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Yapılışı

Yoğurma kabımıza unu alalım, üzerine tuzu ekleyerek karıştıralım. Unumuzun ortasını havuz şeklinde açalım ve instant mayayı, şekeri, ılık sütü ve suyu ekleyerek orta kısımdan yoğurmaya başlayalım. Yavaş yavaş kenarlardaki unları da hamurumuza ilave edelim. Eğer hamur cıvık diye un ilavesi yaparsanız katı bir hamur elde ederseniz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra, mayası geldiğinde taşmasını önlemek için üzerini streçleyelim ve temiz bir bez örterek 60 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Mayası gelen hamurumuzu un serptiğimiz tezgahın üzerine alalım ve biraz daha yoğurarak havasını alalım. Daha sonra hamurumuzu keserek bezeler oluşturalım. Küçük ve pofuduk pişiler elde etmek için bezelerimizi ufak tutalım. Ben bu ölçülerle toplamda 28 adet beze elde ettim. Kestiğimmiz hamurlardan küçük küçük bezeler bezeler oluşturalım ve pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirelim. Daha sonra elimizle üzerlerine bastıralım ve yayvanlaştıralım. Sonrasında ucunu una batırdığımız oklava ile bezelerimizin ortalarına delik açalım. Bu delikler sayesinde hamurlarımızın içerisi daha güzel pişecektir. Şekil verdiğimiz pişilerimizi kızdırdığımız yağa alalım ve çevirerek arkalı önlü kızarana kadar pişirelim. Tüm hamurlarımız bitene kadar pişirin. Afiyet olsun.