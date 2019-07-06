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Pirinç yerine bulguru tercih etmenizi sağlayacak 10 sebep

Anadolu mutfağının olmazsa olmaz ürünlerinden biri olan bulgur türevlerinin aksine sağlık için son derece faydalıdır.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:49
Pirinç yerine bulguru tercih etmenizi sağlayacak 10 sebep

Bulgur, buğdaydan üretilen bir tahıldır. Pişirilmesi son derece kolay olan bulgur, Anadolu mutfağında sıklıkla tercih edilir. Bulgurdan pilav, salata, dolma hatta börek bile yapılır. Peki, sofralarımızın vazgeçilmezi bulgurun sağlığa olan faydaları nelerdir?

1. Vitamin deposu

Bulgur; demir, magnezyum, manganez ve lif deposudur. Ayrıca bulgur B vitaminleri yönünden de zengindir.

2. Kalp dostu

Bulgur ölçülü tüketildiğinde içeriğindeki lif sayesinde kalp sağlığı için son derece yararlıdır.

3. Kan şekerini dengeler

Bulgur kan şekeri seviyesini dengelemeye yardımcı olur.

4. Sağlıklı sindirim sisteminin anahtarı

İçeriğindeki lif nedeniyle bulgur bağırsak hareketlerini düzenler.

5. Kilo vermeyi kolaylaştırır

Bulgur uzun süre tokluk hissi verir. Pirinç yerine bulgur tüketerek fazla kilolarınızdan da hızlıca kurtulabilirsiniz.

6. Güçlü kemikler

Güçlü kemikler için demir, magnezyum ve fosfora ihtiyaç duyarız. Bu nedenle bulgur içerdiği vitamin ve minareller sayesinde kemiklerin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur.

7. Bağışıklık sistemini güçlendirir

Bulgur çinko bakımından da zengindir. Bu leziz gıda ölçülü tüketildiğinde içerisindeki bileşiklerin ve vitaminlerin etkisiyle bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım eder.

8. Kansızlığa iyi gelir

Bulgur içerdiği demir sayesinde demir eksikliği anemisi sorunu yaşayanlar için son derece şifalıdır.

9. Antioksidan deposu

Bulgur içerdiği antioksidanlar sayesinde yıllara meydan okumanıza yardım eder.

10. Büyümeyi hızlandırır

Bulgur çocuk beslenmesinde mutlaka yer bulmalıdır. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde bulgur çocukların sağlıklı büyümelerine yardımcı olur.

 

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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