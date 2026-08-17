Pirelli P Zero, Porsche Cayenne’in hızına hız kattı! 2,5 saniyede 100 km/s

Pirelli ve Porsche'nin Araştırma & Geliştirme ekipleri arasındaki teknik iş birliği, ilk elektrikli Porsche Cayenne için geliştirilen yeni lastiklerle bir kez daha önemli bir aşamaya ulaştı.

Pirelli, ilk elektrikli Porsche Cayenne için tamamı sanal geliştirme süreciyle tasarlanmış ve farklı mevsim koşullarında aracın özelliklerine en iyi şekilde uyum sağlayacak altı özel lastik geliştirdi. Bu ürün ailesinde performans, verimlilik ve menzil arasında ideal denge sunan beşinci nesil P Zero'nun yanı sıra yüksek performanslı elektrikli Porsche Cayenne Turbo için geliştirilen P Zero R yer alıyor. Seri ayrıca iki farklı kış lastiği ve bir adet dört mevsim lastiği seçeneğini de içeriyor.

Tüm lastikler, elektrikli mobilitenin ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilen Pirelli Elect teknolojisiyle donatıldı. Pirelli Elect; elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlara yönelik geliştirilmiş kapsamlı bir teknoloji paketi olarak öne çıkıyor. Düşük dönme direnci sayesinde sürüş menzilini artırırken şarj maliyetlerini azaltıyor; özel hamur ve karkas yapısıyla ise elektrikli araçların anlık torkunu ve yüksek ağırlığını en iyi şekilde yöneterek üstün yol tutuşu, daha yüksek aşınma direnci ve daha düşük gürültü seviyesiyle gelişmiş sürüş konforu sağlıyor.

Elektrikli Porsche Cayenne'in sürüş dinamikleri için sanal geliştirme

Yeni elektrikli Porsche Cayenne, gelişmiş şasi yapısı ve tork dağılımını milisaniyeler içinde yöneten gelişmiş kontrol sistemleri sayesinde SUV segmentinde yeni standartlar belirliyor. Pirelli de bu yüksek mühendislik seviyesine uyum sağlamak amacıyla tamamen sanal bir geliştirme süreci benimsedi.

Yeni lastiklerin tüm özellikleri, fiziksel prototipler üretilmeden önce sanal ortamda test edilerek geleneksel geliştirme süreçlerine kıyasla önemli ölçüde geliştirme süresi avantajı sağladı. Lastik spesifikasyonu, aks yapısı ve ebatlara göre farklı hamur bileşimleri kullanılarak yapılan teknik optimizasyonlar; elektrikli dört çeker güç aktarım sisteminin oluşturduğu yüksek dinamik yükler altında dahi hassas direksiyon tepkileri ve üstün sürüş stabilitesi sunacak şekilde geliştirildi. Bu çalışma, Pirelli'nin her aracın kendine özgü karakteristiklerine uygun özel lastik çözümleri geliştirmeyi hedefleyen Perfect Fit stratejisinin önemli bir örneğini oluşturuyor.

P Zero: Porsche performansı, verimlilik ve ıslak zemin güvenliği

Pirelli, elektrikli Porsche Cayenne için 21 ve 22 inç ebatlarında, ön ve arka akslar için farklı teknik özelliklere sahip özel bir P Zero geliştirdi. Bu lastik; verimlilik, Porsche'ye özgü performans ve ıslak zeminde güvenlik arasında optimum denge arayan sürücüler için tasarlandı.

Düşük dönme direncine sahip özel hamur bileşimi sayesinde batarya menzilini artıran P Zero, yüksek hızda şerit değiştirme gibi zorlu manevralarda dahi üstün stabilite sunarak Porsche'den beklenen dinamik sürüş karakterini koruyor. Aynı zamanda ıslak zeminde sunduğu yüksek yol tutuşu ve frenleme performansıyla güvenliği en üst seviyeye taşıyor.

P Zero R: 911'den gelen DNA ile üstün çekiş ve yol tutuş

Pirelli, standart P Zero'nun yanı sıra elektrikli Porsche Cayenne'in performans potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarmak amacıyla ön ve arka akslar için farklı teknik özelliklere sahip 22 inçlik özel bir P Zero R da geliştirdi.

Pirelli mühendisleri, yalnızca 2,5 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabilen yüksek performanslı elektrikli Porsche Cayenne Turbo'nun çekiş ve yol tutuş ihtiyaçlarını karşılamak için özel hamur bileşimleri geliştirdi. P Zero R, Pirelli'nin motor sporlarından edindiği kapsamlı deneyimle geliştirilen ultra yüksek performanslı bir hamur kullanıyor ve performans açısından yarı slick P Zero Trofeo RS seviyesine oldukça yakın sonuçlar sunuyor.

Lastikte, Porsche 911 için geliştirilen hamur teknolojisi temel alınırken, elektrikli Porsche Cayenne'in daha yüksek ağırlığı ve aşınma gereksinimlerine uygun şekilde yeniden optimize edildi. Ön ve arka akslarda kullanılan farklı hamur bileşimleri ile optimize edilen temas yüzeyi sayesinde elektrik motorlarının anlık olarak ürettiği yüksek tork maksimum çekişe dönüştürülürken, sürüşün her aşamasında üstün stabilite korunuyor. Böylece yüksek torklu elektrikli SUV'nin tüm dinamik potansiyelini ortaya çıkaran son derece hassas ve hızlı tepki veren bir sürüş karakteri elde ediliyor.

Kış ve dört mevsim seçenekleri

Pirelli, P Zero ailesine ek olarak elektrikli Porsche Cayenne için 20 ve 22 inç ebatlarında homologasyona sahip Scorpion Winter 2 kış lastiğini ve 20 inçlik Scorpion MS All Season dört mevsim lastiğini de geliştirdi. Böylece araç sahipleri, yaz, kış ve dört mevsim koşullarında elektrikli Porsche Cayenne'in performansını ve güvenliğini en üst seviyede destekleyen Pirelli lastik seçeneklerine sahip oluyor.