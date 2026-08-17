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Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden istihdam müjdesi
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden istihdam müjdesi

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden istihdam müjdesi

Yeni istihdam haberleri Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 işçi alacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Bu kapsamda, 8 ikinci kaptan, 8 ikinci mühendis, 2 mühendis, 1 kılavuz kaptan, 80 gemici, 72 yağcı, 2 büro personeli alınacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.

Nihai listelerin belirlenmesinin ardından sözlü sınavla mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek, listedeki adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINDAN 19 KİŞİLİK İSTİHDAM

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı da 19 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Adaylar başvurularını 31 Ağustos saat 23.59'a kadar, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Yapılacak sıralamaya göre ilan edilen boş pozisyon sayısının 10 katı kadar aday, Ankara'da gerçekleştirilecek sözlü sınava çağırılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin duyuru, Kariyer Kapısı ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

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