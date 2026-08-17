Van’ın umudu ‘Tuz çalısı’

Yıl boyunca yeşil kalabilen ve yüksek protein içeriği sayesinde hayvancılıkta alternatif bir kaba yem kaynağı sunan tuz çalısının, kurak ve verimsiz alanların değerlendirilmesine ve erozyonla mücadeleye katkı sağlaması bekleniyor. Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Gülüstan Korkmaz, AA muhabirine, 2022'de kurulan enstitünün Van'ın yanı sıra Bitlis, Muş, Ağrı ve Hakkari'ye de hizmet verdiğini söyledi. Enstitünün kısa sürede farklı alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmalarına başladığını belirten Korkmaz, temel görevlerinin Van Gölü ve Zap Havzası başta olmak üzere bölgede bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak, çeşitlendirmek ve verimliliği yükseltmek olduğunu ifade etti. Korkmaz, melezleme ve ıslah çalışmalarından çayır-mera yönetimine, küçükbaş hayvancılıktan tıbbi ve aromatik bitkilere, toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımına kadar geniş bir alanda Ar-Ge ve eğitim faaliyetleri yürüttüklerini anlattı.