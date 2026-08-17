Van’ın umudu ‘Tuz çalısı’
Van'da kuraklık ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklı bitki türlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında tuz çalısının (Atriplex canescens) üretimine başlandı. Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, geniş mera ve yayla varlığına sahip kentte çayır, mera ve yem bitkileri alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, anavatanı Kuzey Amerika olan, kuraklığa ve yüksek tuzluluk içeren topraklara dayanıklılığıyla öne çıkan tuz çalısının yaygınlaştırılması için 2024'te çalışma başlatıldı.