Piraziz’de Şehit Öner Güner Unutulmadı: “Vatan Uğruna Şehadet Şerefiyle Anıldı”

YÜCEL KAYA

Programa, Piraziz Kaymakamı Burak Öz, Piraziz Belediye Başkan Vekili Şaban Akdemir, şehidimizin kıymetli yakınları Mehmet Güner ve Yılmaz Turan, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler tarafından hazırlanan duygu dolu şiirler, sunumlar ve sinevizyon gösterimleri yer aldı. Programda konuşan Kaymakam Burak Öz, şehidimizin fedakârlığını ve vatan sevgisini şu sözlerle ifade etti:

“1992 yılında, vatan borcunu ifa ettiği sırada Kuzey Irak’ta yürütülen güvenlik harekâtında kahramanca mücadele eden Aziz Şehidimiz Öner Güner, yüce milletimizin gönlünde ebedî bir yer edinmiştir. Bizler, bu topraklarda huzurla nefes alabiliyorsak, bunu onun gibi aziz şehitlerimize borçluyuz.”

Kaymakam Öz, programın hazırlanmasında emeği geçen İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne, Okul Müdürü Erol Aşık’a, değerli öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların bize emanet ettiği değerlere sahip çıkmak en büyük görevimizdir. Ruhları şâd, makamları âli, mekânları cennet olsun.”

Tören sonunda, şehidimizin yakınlarına plaket takdim edildi. Katılımcılar, program boyunca duygusal anlar yaşadı.

Piraziz Kaymakamı Burak Öz, programın ardından şehidin ailesiyle bir süre sohbet ederek onların hal ve hatırını sordu.

Vatanın her karış toprağı için can veren kahramanların hatırası, Piraziz’de bir kez daha gönüllerde yankılandı.

Piraziz Şehit Öner Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi, hem şehadetinin yıl dönümünde kahraman Şehit Öner Güner’i anmak hem de Gazzeli kardeşlerine destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Okul bahçesinde düzenlenen kermes, yoğun katılımla gerçekleşti. Piraziz Kaymakamı Burak Öz, İlçe Belediye Başkan Vekili, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Müftüsü, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu.

Şehidimiz Öner Güner’in aziz hatırası anısına düzenlenen bu kermes, aynı zamanda Gazze’deki zulüm altında yaşam mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimiz için de bir dayanışma örneği oluşturdu. Öğrenciler ve öğretmenlerin büyük gayretiyle hazırlanan kermeste elde edilen 13 bin TL’lik gelir, Gazzeli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere bağışlandı.

Programda konuşan okul idaresi, şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve mazlum coğrafyalara destek olmanın bir vefa borcu olduğunu vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlik sonunda katılımcılar, hem şehidimizi rahmetle andı hem de Filistin halkına yönelik bu anlamlı yardımdan dolayı öğrencileri tebrik etti.

Piraziz Şehit Öner Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu örnek organizasyonla hem şehidine sahip çıkan hem de ümmet bilincini diri tutan bir tablo ortaya koydu.

Ruhları şâd olsun, dualar Gazze’ye ulaşsın.