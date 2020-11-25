Pırasa kavurması nasıl yapılır? | Yoğurtlu pırasa tarifi
Sebze yemeği tarifleri | Çocuklarına sebze sevdirmeye çalışan anneler bilir; en zor sevilen yemeklerdendir pırasa. Peki, pırasa nasıl pişirilir? | Çocukların seveceği pırasa tarifi | Yoğurtlu pırasa tarifi
Sebze yemeği tarifleri | Pırasa sağlık açısından son derece faydalı bir sebzedir. Bu leziz sebzeyi farklı bir tarifle hazırlayıp çocuklarına sevdirmeniz mümkün. İşte, yoğurtlu pırasa tarifi
Yoğurtlu pırasa tarifi
Malzemeler:
- 1 kilo pırasa
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- Zeytinyağı
Sosu için:
- 1 kase yoğurt
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak
- Toz kırmızı biber
Yoğurtlu pırasa nasıl yapılır?
Öncelikle soğanı ve pırasayı doğrayın. Sarımsağı rendeleyin.
Tencereye zeytinyağını alın ve soğan ile sarımsağı kavurun.
Soğanın rengi dönünce tencereye pırasayı ekleyin.
Pırasa yumuşayınca bir servis tabağına alın.
Bir kasede yoğurt ve sarımsağı karıştırın.
Toz biberi ise yağda kızdırın.
Pırasanın üzerine önce yoğurdu ardından da kızdırdığınız biberi gezdirin.
Afiyet olsun.