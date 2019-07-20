Pique, Trabzonspor’un paylaşımını beğendi Barcelonalı yıldız futbolcu Gerard Pique, Trabzonspor’un yeni forma tanıtımının videosunu beğendi.

Barcelonalı yıldız futbolcu Gerard Pique, Trabzonspor’un yeni forma tanıtımının videosunu beğendi.

Barcelona’da forma giyen yıldız savunmacı Gerard Pique, Trabzonspor’un geçtiğimiz gün yayına koyduğu yeni sezonda giyeceği üçüncü formanın tanıtım videosunu beğendi. Pique, öte yandan Trabzonspor’un resmi hesabını da alkış emojisi ile tebrik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.