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Spor Pique, Barcelona'ya veda etti
Spor

Pique, Barcelona'ya veda etti

Gerard Pique'nin jübile maçında Barcelona, Almeria'yı 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 01:42:00 -
Pique, Barcelona'ya veda etti

La Liga'nın 13. haftasında Barcelona ile Almeria karşı karşıya geldi. 2008 yılından beri Barcelona formasını giyen Gerard Pique'nin 35 yaşında futbola veda ettiği mücadelede Barça, rakibini 2-0 yendi.

Pique'nin 85 dakika forma giydiği Camp Nou'daki son gecede goller Dembele ve Frankie de Jong'dan geldi.

Camp Nou'da son gece

Temmuz 2008'de Manchester United'tan Barcelona'ya transfer olan ve 14 yıldır Katalan kulübün formasını giyen Gerard Pique, Camp Nou'da son maçına çıktı.

35 yaşındaki deneyimli savunmacı, Almeria karşısında ilk 11'de başladığı maçta 85 dakika forma giydi ve yerini Christensen'e bıraktı.

Pique oyundan alınırken, aynı zamanda bir devir de sona erdi. Tüm Camp Nou, Pique'yi ayakta alkışladı. Barça ile 615 maça çıkan efsane, bu maçlarda 53 gol, 15 asist kaydetti.

Pique'nin Barcelona'da kazandığı başarılar

3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
3 UEFA Süper Kupası
8 La Liga şampiyonluğu
7 İspanya Kupası
6 İspanya Süper Kupası
3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası

Real'den liderliği devraldı

Haftayı kazanarak kapatan Barcelona, 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 34 puana ulaştı. Katalanlar, maç eksiği bulunan Real Madrid'in önüne geçerek 1. sırayı aldı. Almeria ise 13 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 13 puan ile 15. sıraya geriledi.

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