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Yerel Pinyanişi aşiretinin düğününde yaklaşık 15 bin kişi buluştu, takı töreni yapılmadı
Yerel

Pinyanişi aşiretinin düğününde yaklaşık 15 bin kişi buluştu, takı töreni yapılmadı

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

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Pinyanişi aşiretinin düğününde yaklaşık 15 bin kişi buluştu, takı töreni yapılmadı

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki düğüne Türkiye'nin dört bir yanından, Irak ve İran'dan davetli katıldı; "Terörsüz Türkiye" hassasiyeti gözetildi.

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde, Cilo Dağları'nın eteklerinde kurulan Pinyanişi aşiretinin düğünü yaklaşık 15 bin kişiyi buluştururken, geleneksel takı töreni yapılmadı. Düğüne Türkiye'nin dört bir yanından, Irak ve İran'dan davetliler katıldı.

Kadın, erkek, genç, yaşlı binlerce kişi davul ve zurna eşliğinde halay çekerek aynı sofrada buluştu. Farklı siyasi görüşlerden ve farklı bölgelerden insanların bir araya geldiği düğün, bölgedeki değişen sosyal atmosferin görüntülerinden biri oldu.

Davetliler hediyelerini aileye özel olarak ulaştırdı

Düğünde gösterişten kaçınıldı. "Terörsüz Türkiye" sürecinin oluşturduğu hassasiyetler gözetilirken, vatandaşların ve kameraların önünde geleneksel takı töreni yapılmadı. Davetliler hediyelerini aileye özel olarak ulaştırdı.

Pinyanişi Aşireti Lideri Ali İhsan Zeydan ile aşiretin kanaat önderi ve iş insanı Teoman Zeydan, düğünde huzur, güven, kardeşlik, birlik ve ortak gelecek vurgusu yaptı.

"Kan ve rant siyaseti inşallah ülkemizde son bulacak"

Ali İhsan Zeydan, düğündeki kalabalığı şöyle değerlendirdi: "Bizim devletimizle hiçbir zaman problemimiz olmadı. Burada her zaman devletimizle vatandaşımız arasında köprü olmaya çalıştık. Bu ülke bizim ülkemiz. Bugünkü kalabalığa gelince; buradaki dostluğun, kardeşliğin emaresi bu. Herkes bizim dostumuz, biz herkesin dostuyuz. Türkiye biziz, biz de Türkiye'yiz. Bu süreç de kardeşliğimizi ilelebet ileriye götürecek bir süreç."

Sürecin hassasiyetine değinen Zeydan, "Herkes ağzına, diline sahip olsun; söylediklerine dikkat etsin. Hassas bir süreç" dedi. "İnsanların ikinci sefer yüreklerine ateş düşürmeye de gerek yok" diyen Zeydan, "10 sene önce olmuş bir olayı sanki yeni olmuş gibi insanlara deklare etmek çok yanlış bir şey" değerlendirmesini yaptı ve "kan ve rant siyaseti inşallah ülkemizde son bulacak" ifadesini kullandı.

"Türklerle Kürtler bin yıldır beraber yaşıyor"

Teoman Zeydan ise kardeşlik mesajı verdi: "Elhamdülillah Türkler, Kürtler, Araplar hepimiz kardeşiz. Türklerle Kürtler bin yıldır beraber yaşıyor. Maalesef belirli bir süre nifak sokuldu aralarına. Çok şey kaybettik, çok can kaybettik, çok şehit verdik. Hepsine rahmet diliyorum. Bir canın geri gelmesi mümkün değil. Ama bundan sonra bir canın gitmemesi için mücadele etmemiz lazım."

Zeydan, "Şu anda bütün anneler dua ediyor bu işin selametle sonuca ulaşması için" dedi ve bölgedeki gençlerle yaptığı görüşmeleri anlattı: "Ben şahsen de elimden geldiğince gençlerle sadece Terörsüz Türkiye projesini konuştum. Her gece bir mahallenin, bir köyün gençleri gelirdi. Gençlere anlattım; çok kaybımız var, hepimiz kaybediyoruz, kazanan kimse yok."

Düğünlerdeki takı gösterisine de değinen Teoman Zeydan, "Düğüne giden biri hediye vermek ister. Biz engellemeye çalışıyoruz, ama adam içinden gelmiş hediye verecek. Şimdi bizim bölgeye çok büyük aslında haksızlık ediliyor. İnsanlara altın göstermenin, insanlara para göstermenin çok yanlış ve çok kötü bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen çok karşıyım bu işe" diye konuştu.

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