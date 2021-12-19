Pinheiro'nun kulübünden Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın ilgilendiği başarılı teknik adam Bruno Pinheiro'nun kulübü Estoril, çıkan haberlerle ilgili açıklama yayınladı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Estoril takımını çalıştıran Bruno Pinheiro ismi düşünülüyordu.

Başarılı teknik adamda aşama kaydeden siyah-beyazlılara Bruno Pinheiro'dan kötü haber geldi. Pinheiro, kulübünün kendisine yaptığı 5 yıllık sözleşmeyi kabul ederek, Estoril'de kalacağını açıkladı.

Portekiz Süper Ligi'ne Pinheiro ile yükselen ve şu an 5. sırada bulunan Estoril, konuyla ilgili açıklama yayınladı.

Kulübün yaptığı açıklamada, “Son haftalarda başka bir kulübün, teknik direktörümüz Bruno Pinheiro'ya ilgi duyduğu yönünde bir çok haber çıktı.

Estoril Praia'daki profesyonellerin, iyi çalışmalarından dolayı diğer kulüplerin ilgisini çekmesi normal.

Bruno Pinheiro, kulübümüzde 2023 yılına kadar sözleşmesi olan harika bir teknik adam. Taraftarımız ve şehrimiz için harika bir sezon geçirmeye odaklanmış ve motive olmuş durumdayız.

Artık sıradaki maça hazırlanma zamanı.” ifadeleri kullanıldı.