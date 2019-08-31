Pinhani Lüleburgaz’da konser verdi

Sevilen müzik grubu Pinhani, 30 Ağustos 2019 cuma günü Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde verdiği konserle hayranlarıyla buluştu.

Türk rock müziğinin sevilen müzik gruplarından Pinhani, Lüleburgaz Belediyesi tarafından düzenlenen Lüleburgaz Bisiklet Festivali’nin(LÜBİFEST) ilk gününde hayranlarıyla buluştu. Ünlü müzik grubu, sahnede kaldığı 2,5 saatlik süre içerisinde kemençe, saksafon, gitar, davul gibi birçok farklı müzik enstrümanını kullandı. Oluşturduğu repertuvarıyla en bilinen şarkılarını hayranları için seslendiren Pinhani, Lüleburgazlı gençleri coşturdu.

Lüleburgaz’ın kendileri için önemli bir şehir olduğundan bahseden ve nedenini sevenleriyle paylaşan grubun solisti Sinan Kaynakçı, daha sonra Lüleburgazlı müzisyen Ahmet Özden’i sahneye davet ederek şarkılarını beraber seslendirdi.