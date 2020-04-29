Pınar Süt’ten ihracat atağı

Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Üreticilerimizin ürünlerini, Türkiye’nin lezzetini dünyayla buluşturmaya devam ediyoruz” dedi. Geçen yıl 43 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşan Pınar Süt, 21 ülkede, Pınar Labne başta olmak üzere ürünleriyle raflardaki yerini alarak büyümesini sürdürüyor. Ortadoğu ve Körfez ülkelerindeki pazar payını da büyütmeyi amaçlayan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Gıda güvenliğine hassasiyetinin arttığı günlerde, bu tablo Pınar’ın tüketicilerimizin gözünde de ne kadar güvenilir bir marka olduğunu kanıtlıyor. Biz de bu güveni koruyabilmek adına tüm ürünlerimizi çiftçilerimizden tüketicilerimize ulaşana kadar birçok kontrol noktasında analiz ediyor, Pınar kalitesini en sağlıklı haliyle buluşturmak için çalışıyoruz” diye konuştu.